Lite tra fidanzati siciliani a C’è Posta per te/ Video: dalla escort alla foto nuda

Non solo sorprese e lacrime nella nuova puntata di C’è Posta per te. Maria De Filippi ospiterà in studio anche una coppia di ex fidanzati siciliani. In particolare, a chiamare la redazione del programma è il ragazzo che vuole riappacificarsi con la sua ormai ex fidanzata. In studio i due iniziano sin da subito a discutere, rinfacciandosi errori reciproci che hanno poi scatenato la loro rottura. Lui, da buon siciliano, ammette di essere geloso e di non aver apprezzato alcune foto da lei pubblicate sul suo profilo Instagram. “Secondo te se posti le foto nuda su Instagram a me non dà fastidio? Te l’ho detto però mi dici che è una foto elegante” sbotta il ragazzo, che prova a dare le ragioni dei suoi comportamenti, probabilmente non in modo convincente. Infatti, la ragazza dice subito la sua.

“In una chat inviava il numero di una escort”

La donna a C’è Posta per te elenca una serie di motivazioni che l’hanno portata a perdere fiducia nel suo fidanzato. “Inizialmente, quando ci siamo conosciuti, io ho riposto in lui tutta la mia fiducia. Dopo soltanto due mesi che stavamo insieme ho visto che c’erano 5 chat con 5 ragazze diverse” esordisce la donna. La replica di lui è una decisa negazione, almeno sul numero delle chat. Ma lei non si arresta e aggiunge altre motivazioni alla sua decisione di rompere: “In una chat c’era lui che mandava ad un suo amico il contatto di una escort…”; l’uomo però replica “Ma su internet ne trovi duecento. Che me ne vado io ad escort?” Un botta e risposta abbastanza acceso ma anche simpatico quello tra i due. Riusciranno a fare pace?





