LUCA ZOCCHI, MARITO FERNANDA LESSA/ “Sarò al tuo fianco per sempre amore mio”

Dopo anni di silenzio televisivo, Fernanda Lessa è tornata in tv per raccontare la sua incredibile storia ai microfoni di Silvia Toffanin a Verissimo. Un racconto importante e al tempo stesso scioccante, visto che la bellissima modella ha rivelato di aver fatto uso di droga ed alcool. A salvare l’amore del compagno Luca Zocchi e per le due figlie nate dal precedente rapporto con Davide Dileo, alias il musicista Boosta. Un amore importante quello nato tra la conduttrice televisiva e Zocchi, che di professione fa il barman a Torino. Nel 2017, infatti, la coppia ha deciso di pronunciare il fatidico si con una cerimonia privata tenutasi in comune, ma che ha emozionato fino alle lacrime la bellissima modella.

Fernanda Lessa e il matrimonio con Luca Zocchi

All’età di quarant’anni Fernanda Lessa ha messo si! Ebbene si, la bellissima modella che fatto sognare milioni di uomini ha scelto l’uomo per la vita. Si tratta di Luca Zocchi, barman torinese, che ha sposato nel 2017 nel comune di Cumiana, alle porte di Torino. Un cerimonia intima che la coppia ha deciso di fare presso il Comune, ma che ha ugualmente emozionato Fernanda e i presenti tra cui le figlie Luca Clara di 10 anni e Ira Marie di 9 anni nate dalla precedente relazione con l’ex Davide Dileo. Per il grande giorno la Lessa ha scelto un abito dal colore blu con una bella scollatura e un fiore bianco tra i capelli. Sulla stessa lunghezza d’onda anche il compagno Luca, che ha scelto un completo di colore blu. L’emozione è stata tanta al punto che la modella durante il fatidico si è scoppiata è in lacrime. Subito dopo il matrimonio, la Lessa ha voluto dedicare un bellissimo messaggio al suo amato sui social: “Sarò al tuo fianco per sempre amore mio. Ti amerò e ti sarò fedele. Sono fiera di essere la tua migliore amica, la tua amante e tua moglie”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA