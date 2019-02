Ludovica Caniglia/ Dalle lacrime per la madre al duetto con Alberto Urso (Amici 2019)

Settimana complicata per la bella cantante dai capelli blu dall’ugola d’oro. Naturalmente stiamo parlando della bella Ludovica Caniglia che in questi giorni si è messa in corsa provando una serie di pezzi per mettersi in carreggiata per recuperare il tempo perso rispetto ai suoi compagni e in settimana si è messa a lavoro con Pino Perris in sala per ripassare il suo inedito “Tra i mie passi” e poi si è preparata sulla comparata sulle note di Io che amo solo te, canzone che lei ha deciso di dedicare alla sua mamma: “Quando l’ho letto ho pensato subito che non poteva non dedicarla a lei, non la dedichi al tuo ragazzo? No, a mia mamma. Le frasi sono quelle”. Il maestro indaga un po’ su questo suo concetto e alla fine la fa ricantare proprio guardando allo specchio e invitandola a dire queste sue parole alla madre spingendola fino alla commozione e i suoi occhi sono subito diventati lucidi e Perris l’ha trovata sincera fino in fondo. Lei ha 38 anni e lei ne ha 20 quindi c’è davvero poca differenza tra loro. Lei pensa a sua madre e poi ammette di non essere mai stata così lontana da lei visto che è da un mese che non la vede: “mia madre è tutto per me”, poi si scioglie in lacrime. Clicca qui per vedere il video del momento.

DALLE LACRIME PER LA MADRE AL DUETTO CON ALBERTO

Ma in sala prove la bella Ludovica Caniglia non ha avuto solo modo di piangere visto che, insieme ad Alberto Urso, ha preparato un duetto in cui si esibiranno proprio nella puntata di oggi di Amici 2019. I due sono chiamati ad esibirsi sulle note di Vivo per lei in cui lui sarà Bocelli e lei la grande Giorgia. La loro esibizione inizia da un primo approccio ma è stato poi Pino Perris ad aggiustare il tiro spingendo i due a recitare il brano tra risate e giochi. A quanto pare Alessandro non ha perso la sua verve e Ludovica con lui dimentica le lacrime e la nostalgia di casa buttandosi in questo esperimento che presto lascia il posto alla serietà e alla profondità soprattutto quando Alberto capisce che la donna in oggetto è la musica e lui stesso sa bene che senza di lei e il suo pianoforte sarebbe un uomo morto. Alla fine sembra che i due si trovino bene insieme, sarà lei la nuova rivale in amore, se così possiamo ancora dire, di Tish? Clicca qui per vedere il video del momento.

