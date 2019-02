Mamma piange per i figli Romina e Giorgio, C’è Posta per te/ Video: “Accettatemi!”

Anche questa sera, nella nuova puntata di C’è Posta per te, Maria De Filippi racconterà 5 storie al pubblico a casa. Tra queste quelle di una madre che arriva in studio per chiedere il perdono dei suoi figli. Romina e Giorgio sono due giovani ragazzi che si sono allontanati dalla madre, stando dalle prime anticipazioni, per causa di una relazione che la donna avrebbe intrapreso con un altro uomo, Massimo. La madre dei due ragazzi ha chiesto l’aiuto di Maria De Filippi per tornare ad avere un rapporto con Romina e Giorgio che, alla vista della madre, sembrano però essere molto freddi e distaccati. Alcuni video anticipativi, pubblicati sulla pagina di Instagram di C’è Posta per te, svelano anche le prime dichiarazioni fatte dalla donna ai suoi due figli.

ROMINA E GIORGIO PERDONERANNO LA LORO MAMMA?

La busta di C’è Posta per te si apre con la madre di Romina e Giorgio che parla e dichiara: “Non volete accettare questa persona? Accettate la mamma anche perché Massimo non potrà mai colmare il vuoto dei miei figli”. Poi si rivolge al figlio Giorgio: “Amore mio, tu sai che tipo di rapporto avevamo io e te: indissolubile”. Alla figlia, invece, dice: “Romina, amore mio mi manca la mia voce al mattino, mi manca il tuo casino in cameretta quando ti preparavi per andare alle serate. A volte mi arrabbiavo, ma oggi pagherei ore per fare tutto questo”. La donna verserà molte lacrime per i due ragazzi, ma quale sarà la loro reazione? Perdoneranno la loro mamma per i suoi errori? Lo scopriremo nel corso della puntata di questa sera su Canale 5.





