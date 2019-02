Marcella Bella/ Perché tutti i concorrenti la temono? (Ora o mai più 2019)

Marcella Bella è sicura che Ora o mai più 2019 non potrà dare la possibilità a tutti i concorrenti di ritornare in pista. Alcuni, fra cui di certo rientra la sua allieva Silvia Salemi ed il rivale Paolo Vallesi, potranno contare su nuovi dischi ed una carriera ancora attuale. Altri no ed è per questo che “è inutile dare false speranze”. La giudice sa di essere troppo diretta. Dopo tutto persino suo marito glielo ripete dopo 40 anni di conoscenza. “Col cavolo che è buona”, sbotta subito dopo in un’intervista a Chi pensando all’arcinemica Orietta Berti. “Una finta buonista”, la definisce, anche se nell’ultima puntata la Bella ha cercato di fare un passo nella sua direzione, regalandole una scatola di cioccolatini per fare pace. “Ha il dente avvelenato”, continua la giudice. La Berti non avrebbe digerito i voti che la collega le ha riservato nella scorsa edizione, arrivando a fargliela pagare in questo ritorno televisivo del talent di Rai 1. Del resto la Bella è sicura che in realtà Donatella Rettore sia ben più severa, mentre considera Ornella Vanoni “un’attrice comica nata”. Qualcosa è cambiato negli ultimi due anni rispetto al passato, tanto che la giudice ha deciso di non mettere più alcun freno alla sua lingua tagliente. “Non ce l’ho fatta più a resistere”, rivela infatti parlando delle ultime ingiustizie subite. Fra cui anche l’esclusione di quest’anno, che le ha impedito di festeggiare sul palco i 50 anni di carriera e condividere il nuovo pezzo che il fratello Gianni Bella aveva già scritto per lei.

Marcella Bella, Ora o mai più 2019: idee molto chiare, ma…

Marcella Bella ha le idee molto chiare su chi riuscirà a vincere Ora o mai più 2019 e se non si parla della sua pupilla Silvia Salemi, si tratterà di certo Paolo Vallesi. Solo loro e pochi altri infatti hanno davvero le qualità giuste per essere ancora attuali, in un mercato musicale che parla di “trap, rap o come si dice”, come ricorda la giudice su Chi. Del resto i numeri le danno ragione, perchè fatta eccezione della doppia vittoria di Jessica Morlacchi in due puntate, il resto della competizione è stata vissuta all’insegna del testa a testa fra Vallesi e Salemi. Ed il pubblico non li ha di certo dimenticati, tanto da premiarli anche di più di quanto stiano facendo gli stessi giudici. Nell’ultima puntata, la Bella si è dovuta astenere anche dal commentare il 5 che Toto Cutugno ha voluto assegnare alla sua allieva, un verdetto ingiusto per l’esibizione della Salemi con Patty Pravo. Non appena ha potuto prendere la parola, la Bella però ne ha approfittato per evidenziare gli errori di Patty Pravo, che con i suoi scivoloni ha portato con sé anche la sua concorrente. Ed è stato proprio questo stop ad impedire alla Salemi di raggiungere la vittoria finale, cedendo il posto ancora una volta a Vallesi. La Bella però ha fatto orecchie da mercante: nessuno scontro, nemmeno con Orietta Berti, con cui ha cercato di riappacificarsi in modo soft.

I siparietti con Orietta Berti

Gli occhi dei telespettatori sono tutti puntati su Marcella Bella e Orietta Berti, che a Ora o mai più 2019 stanno regalando dei siparietti davvero interessanti. Il noto Usignolo sembra non voler intaccare il proprio sorriso, anche se ne approfitta sempre per sganciare qualche piccola bomba alla rivale. A volte anche se non ce n’è alcun apparente motivo, come dimostra quanto avvenuto la scorsa settimana. Allo sfottò di Amadeus su quel “bel” messo davanti a qualsiasi voto, per indorare la pillola, la Berti infatti ha replicato gettando subito la palla verso Marcella. “Anche lei dice così”, ha parato subito, riuscendo a scoccare una nuova freccia. Avvelenata, ovviamente, come del resto ha etichettato i cioccolatini che la collega le ha regalato per addolcirla un po’. Un bel gesto finito in un nulla di fatto, con la possibilità che la Bella debba vivere un nuovo scontro proprio questa sera. In un’intervista a Chi non ha nascosto infatti di vedere in Orietta una finta buonista: come andrà a finire?



