Mowgly/ Video, dalla breakdance alla rumba per la gioia della Celentano? (Amici 2019)

Le discussioni per Mowgly non sono ancora finite. Contro il ballerino si schiera ancora Alessandra Celentano che al serale di Amici 2019 non vuole proprio sentire il nome del ballerino reggino reo di non essere versatile e quindi pronto per la fase finale del programma. In settimana lei ha chiesto di eseguire e studiare una nuova coreografia ma lui ha ancora una volta declinato “l’invito”. “Lei lo ha fatto apposta per avere una carta da giocare e così arrivato in sala ha deciso di dire no al classico e ha ripassato le sue coreografie. Il giorno dopo ha cambiato idea dicendo che accetta le lezioni ma non si esibirà in puntata il sabato”. Proprio per questo Alessandra Celentano ha pensato bene di incontrare il ballerino per affrontarlo e metterlo davanti al fatto che lui era nel gruppo di studenti che hanno lottato per il diritto allo studio e lui non solo è incoerente ma ha mancato anche di rispetto ai professionisti che erano a suo servizio.

LA RUMBA SBLOCCHERA’ MOWGLY?

Il ballerino di breakdance non è molto convinto del comportamento della maestra che continua a metterlo con le spalle al muro perché lui è inguardabile in questo stile e che lei cerca un pretesto per continuare a remare contro di lui: “Maestra mamma mia, io sono inguardabile in questa coreografia ma non in moderno e nel mio, non ho mai detto di essere versatile ma questa non è la stessa cosa”. Alessandra Celentano non ci sta e continua a trovare inopportuno il suo comportamento e la sua voglia di scegliere le lezioni da seguire e le coreografie da portare in puntata e così chiede alla Titova di preparare una bella coreografia magari di rumba da fargli studiare. Clicca qui per vedere il video del momento. Le discussioni tra i due non sono finite e anche in questi giorni hanno finito per dirsene di tutti i colori visto che la posizione di entrambi non cambia: il ballerino è convinto di essere bravo nel suo stile e di poter fare grandi cose al serale mentre lei non ha intenzione di concedergli il beneficio del dubbio consegnandogli la maglia verde. Come andrà a finire questa diatriba?

ARRIVERA’ LA MAGLIA VERDE NEL POMERIDIANO DI OGGI?

Ancora una volta la verità verrà a galla oggi quando Mowgly si troverà di nuovo in puntata ad Amici 2019 per cercare di vincere la sfida a squadre con il suo lavoro ma, soprattutto, cercando di portare a casa i voti che gli permetteranno di ottenere la maglia verde. Non ci sono molte anticipazioni sulla puntata di oggi del talent show di Maria De Filippi ma sicuramente le discussioni per il ballerino non mancheranno visto che la Celentano ha chiesto per lui una coreografia alla Titova e solo oggi scopriremo se questo sarà un pretesto per una nuova lite. Se Mowgly deciderà di esibirsi nella coreografia rischierà di prendere un brutto voto facendo dire alla Celentano che questa è la conferma della sua poca versatilità. Dall’altra parte, se non lo farà la polemica riguarderà il suo continuo rifiuto a studiare ed esibirsi al sabato pomeriggio su coreografie che non sono sue. Come andrà a finire? In entrambi i casi Alessandra Celentano vincerà ancora.



