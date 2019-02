Nicoletta Larini si perde in autostrada e piange/ La fidanzata di Bettarini chiama…

Brutta avventura per Nicoletta Larini, la fidanzata di Stefano Bettarini. Mentre l’ex calciatore è in honduras dove sta continuando la sua avventura da naufrago sull’isola segreta insieme a Kaspar Capparoni, in Italia, la fidanzata, continua a partecipare alle trasmissioni che si occupano del reality show di canale 5. In occasione dela sua partecipazione ad una delle ultime puntata di Mattino 5, però, la Larini si è persa in autostrada. A raccontare la disavventura è stata proprio Nicoletta che, su Instagram, ha pubblicato una serie di video per poi cancellarli. La 25enne, figlia dell’ex pilota di Formula 1, Nicola, presa dal panico e non sapendo cosa fare, è scoppiata a piangere in preda alla disperazione. In suo soccorso, però, è arrivata la polizia stradale.

NICOLETTA LARINI SI PERDE IN AUSTRADA E CHIAMA LA POLIZIA

Mentre tornava da Milano a Viareggio, dopo aver partecipato a Mattino 5, Nicoletta Larini, in autostrada, all’altezza di Bologna, è stata rallentata a causa di un incidente. Il traffico e il rallentamento hanno confuso la Larini che, senza navigatore, si è ritrovata in una stazione di servizio nei pressi di Novara. Sola e non sapendo dove andare, la fidanzata di Bettarini è stata assalita dall’ansia. Il timore di non riuscire a trovare la strada giusta per tornare a casa le ha provocato un pianto disperato. Per risolvere la situazione, la Larini ha così pensato di chiamare la polizia stradale. Grazie all’aiuto degli agenti, la 25enne ha ritrovato la strada giusta per raggiungere Viareggio. Tutto, dunque, è finito nel migliore dei modi per Nicoletta che è poi tornata a sorridere sui social.

