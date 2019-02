Ora o mai più 2019/ Classifica e diretta: pace tra Donatella Milani e la Rettore?

Penultimo appuntamento con Ora o mai più che torna in onda oggi, sabato 23 febbraio, in prima serata su Raiuno. Ultime chance per i cantanti in gara per cercare di scalare la classifica e sperare di vincere la seconda edizione del talent show condotto da Amadeus. Nonostante gli ascolti non siano stati altissimi, complice anche la concorrenza di C’è posta per te, la Rai ha già confermato la realizzazione della terza edizione che sarà condotta ancora una volta da Amadeus. Anche questa sera, i cantanti in gara dovranno esibirsi sulle note di alcune delle più belle canzoni italiane sottoponendosi al giudizio dei giudici, sempre più esigenti e pronti a stroncare i loro sogni. La settimana scorsa, a trionfare, dopo le precedenti vittorie, è stato ancora una volta Paolo Vallesi, guidato dalla coach Ornella Vanoni. Chi vincerà, invece, questa sera? Oltre alla gara, non mancheranno anche gli scontri tra i giudici, sempre più senza peli sulla lingua e quello tra coach e concorrenti. La settimana scorsa, c’è stato un durissimo scontro tra Donatella Milani e Donatella Rettore. Durante la settimana, la Milani ha dichiarato di essersi pentita: la Rettore accetterà le scuse?

ORA O MAI PI Ù 2: DUETTI E SFIDE TRA I CONCORRENTI

Jessica Morlacchi affiancata da Red Canzian, Silvia Salemi seguita da Marcella Bella, Paolo Vallesi guidato da Ornella Vanoni, Barbara Cola preparata da Orietta Berti, Annalisa Minetti guidata da Toto Cotugno, Donatella Milani seguita da Donatella Rettore, Davide De Marinis guidato dai Ricchi e Poveri e Michele Pecora preparato da Fausto Leali sono pronti a sfidarsi anche nella penultima puntata. Oltre ad esibirsi con i rispettivi maestri, gli otto concorrenti dovranno duettate e confrontarsi sulle note di quattro famosissime hit del passato. Paolo Vallesi canterà insieme a Michele Pecora il brano Una carezza in un pugno, mentre Jessica Morlacchi e Barbara Cola interpreteranno Come saprei. Ma che freddo fa è la canzone che dovranno interpretare Donatella Milani e Davide De Marinis mentre Silvia Salemi e Annalisa Minetti dovranno affrontare un brano complicato come Almeno tu nell’universo.

ORA O MAI PI Ù: PAOLO VALLESI FAVORITO PER LA VITTORIA

Dopo Lisa, chi sarà il vincitore della seconda edizione di Ora o mai più? Secondo le quote di Sisal Matchpoint, il grande favorito resta Paolo Vallesi che ha più volte vinto e precedenti puntate e che può contare sull’appoggio sia della giuria che del pubblico. La vittoria del cantante de “La forza della vita” è quotata a 1,50. Seguito da Silvia Salemi, a quota 2,40. Più lontana è Jessica Morlacchi la cui vittoria vale 16 volte la scommessa. Seguono, poi, Barbara Cola, Davide De Marinis e Annalisa Minetti: tutti quotati a 66,00. Infine, le vittorie di Donatella Milani e Michele Pecora sono addirittura quotate a 100. Sarà, dunque, davvero Paolo Vallesi il vincitore?



