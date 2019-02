ORNELLA VANONI/ Video, “La tv è piena di insidie, si studia poco” (Ora o mai più 2)

Ornella Vanoni è una delle coach della seconda edizione di Ora o mai più 2, lo show musicale condotto da Amadeus il sabato sera su Rai1. Un’esperienza che la cantante sta affrontando con grande rigore e simpatia considerando che è uno dei coach più amati dal pubblico dei social e non solo. E’ un momento di grandissima popolarità per la cantante che, intervistata dal settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, non nasconde che forse dietro a tutto questo interesse potrebbe esserci la sua ospitata a Sanremo 2019. Come dimenticare del resto l’arrivo della Vanoni sul palco di Sanremo e lo sketch con Virginia Raffaele su cui ha rivelato: “è stato un gioco, ma gli italiani non sanno più ridere e un po’ hanno ragione, perché non c’è niente da ridere oggi. Si è persa la leggerezza. Mi sono presentata con il vestito rosso dell’anno prima, non c’era nulla di improvvisato”. La cantante, infatti, ha raccontato che era tutto preparato anche la battuta “sono venuta “aggratis”, purché non diventi un’abitudine”: “Il patto era che fossi io l’autrice dello sketch. Parola per parola”.

Ornella Vanoni a Ora o mai più 2

Poi la cantante ha rilasciato alcune dichiarazioni anche in merito alla sua partecipazione come coach di Paolo Vallesi a Ora o mai più 2 dove al momento sta vincendo: “Non vinco io, vince Paolo Vallesi. Mi sembra che il ragazzo sia bravo e piaccia al pubblico”. La Vanoni ha parole buone per tutti, anche per il padrone di casa Amadeus su cui ha detto: “è gentile, carino, allegro. Piace. Anche quando si mette le giacche alla mago Zurlì”. Parole di stima e affetto anche per la collega Orietta Berti: “Adoro Orietta. Calma, pacata, intelligente, deliziosa. Per me è una sorgente di allegria. E poi mi porta i biscotti e i tortellini”. Ornella Vanoni è consapevole del suo fascino: “non è un segreto. Il fascino o si ha o non si ha: è una questione di occhi e di testa, non di spacchi vertiginosi o scollature profonde. E il fascino non diminuisce con l’età. Anzi, aumenta”. Oggi la cantante è consapevole di poter essere più libera rispetto al passato: “da giovane devi capire qual è la tua strada, da grande devi fare carriera, da vecchia sei più libera..”.

Ornella Vanoni: “ho un progetto per la tv”

Ornella Vanoni ha un consiglio anche per i tantissimi ragazzi che sognano di fare della musica un mestiere: “consiglio di studiare. Di leggere. Di essere curiosi. A qualcuno i consigli li ho dati, ma non ascoltano e fanno come pare a loro. Le mani, per esempio, le muovono troppo: nuotano sul palco. “Tieni giù quelle mani!”. E loro le tirano su, non c’è verso”. Artista straordinaria, Ornella non nasconde però di non sopportare: “La stupidità. La permalosità. E l’impazienza, perché anch’io sono impaziente e quelli come me mi mettono ansia”. Tra gli artisti di oggi ha una grandissima ammirazione per Lady Gaga e tra i giovanissimi per il rapper Anastasio. Tra i progetti futuri anche un programma tv: “Sì, ma con cautela. La tv oggi è piena di insidie e si studia troppo poco, mica come ai tempi miei e di Mina”.





