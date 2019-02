Oroscopo Paolo Fox di oggi 23 febbraio 2019: Leone flop, gli altri segni?

OROSCOPO PAOLO FOX A LATTEMIELE DEL 23 FEBBRAIO 2019

L‘oroscopo di Paolo Fox torna per la giornata di oggi sabato 23 febbraio 2019. Il noto astrologo ha tenuto la sua consueta rubrica Latte e Stelle sull’emittente radiofonica LatteMiele. Andiamo a vedere nei particolari cosa ha detto segno per segno. Il Capricorno ha un po’ di tensione, non è il segno ad essere incerto, ma sono tutti gli altri che scaricano le incertezze su di lui. Gli altri Capricorno poi sono chiamati a risolvere problemi di terzi oppure di famiglia. Bisogna puntare assolutamente sulla giornata di domenica perché regalerà emozioni in più. L’Acquario è un segno tra i più veri e i più convinti del fatto che l’amicizia sia quasi meglio dell’amore. Ecco perché di solito nell’amicizia si cerca anche l’amore. Questa sera non bisogna fare le ore piccole perché c’è un forte stress. Forse è il caso di gestire tutto con un po’ di attenzione e anche sangue freddo che a volte in passato è mancato. Clicca qui per l’oroscopo di ieri

LEONE IN DIFFICOLTÀ, SEGNI FLOP

Sempre concentrandoci sull’oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele soffermiamoci ora sui segni flop della giornata. L’Ariete vive una giornata di polemiche, densa di cose ancora da chiarire e momenti in cui non si riescono a gestire le emozioni. Forse è il caso di prendere in mano alcuni situazioni, cercando di essere oggettivi e non troppo rinunciatari quando si cercano vie da percorrere. Il Leone è in difficoltà anche se deve accettare delle piccole sconfitte. È un momento in cui tutto sembra negativo anche se Giove è favorevole e può dare una mano. Forse è il caso di sedersi un attimo e ragionare. La Bilancia ha bisogno di essere paziente, cercando di evitare di perdere la pazienza come spesso gli capita. Le cose arrivano, ma solo se si coccolano e si cullano con attenzione. Il Cancro invece ha dei problemi allo stomaco e sente che qualcosa proprio non va. Forse è il caso di gestire tutto con attenzione, avendo sotto controllo le varie situazioni che sono state messe in piedi di recente.

TORO BELLA NOTIZIA, SEGNI AL TOP

Voltiamo ora diametralmente pagina e soffermiamoci sui segni al top seguendo l’oroscopo di Paolo Fox. Il Toro è pronto ad accogliere a braccia aperte una bella notizia, cosa che può regalare grandi soddisfazioni anche se bisogna rimanere comunque tranquilli. Tra i segni che vivranno una bella giornata c’è il Sagittario, weekend positivo soprattutto per gli incontri si dovrà dunque stare attenti a gestire le emozioni che riguardano il segno. In crescita c’è anche la Vergine che sta vivendo un weekend molto interessante. Si deve donare grande positività a tutte le persone che si hanno intorno, che si potrebbero rivelare positive anche in vista del futuro. Si deve però stare attenti a non farsi prendere dalla fretta col rischio di compiere un passo falso proprio per la voglia di arrivare. Di recente c’è stato un incontro molto interessante, ma si deve coltivare anche questo con attenzione.



