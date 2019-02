OWEN WILSON/ Video, “è bello invecchiare con i propri figli” (C’è posta per te)

Owen Wilson sarà uno degli ospiti della puntata di sabato 23 febbraio 2019 di “C’è posta per te“, il people show di successo condotto da Maria De Filippi in prima serata su Canale 5. L’attore americano arriverà in studio come “sorpresa” per uno dei protagonisti della puntata. Una carriera straordinaria quella di Owen che, nonostante abbia compiuto i 50 anni, è ancora uno degli attori di Hollywood più richiesti. Non si contano i film di successo come Ti presento i miei, Zoolander, Starsky & Hutch, Una notte al museo, anche se come attore si fa apprezzare anche per una serie di ruoli impegnati con cui conquista la prima e finora unica nomination ai Premi Oscar.

Owen Wilson: la fama di latin lover

Non solo uno degli attori più bravi e ricercati di Hollywood. Owen Wilson è anche uno degli attori più desiderati. Tra flirt veri e presunti, la cronaca rosa ha sempre trovato spunto ed argomenti da prima pagina nella vita sentimentale di Owen. Di certo possiamo dirvi che l’attore è stato legato per diverso tempo alla cantautrice Sheryl Crow che gli ha dedicato il brano “Safe and Sound”. Poi l’attore si è accompagnato a Gina Gershon e c’è chi parla anche di un flirt con la bellissima Demi Moore. Un’altra storia importante di Owen Wilson è quella con Kate Hudson conosciuta sul set cinematografico di “Tu, io e Dupree”. La coppia è stata una delle più chiacchierate ed inseguite di Hollywood con tante di quelle copertine legate alla loro vita tormentata fatta di litigi e continue riconciliazioni. Sicuramente la fine della storia è stata dura per entrambi. L’attore, infatti, nel 2007 ha vissuto un fortissimo momento di depressione che l’ha spinto perfino a tentare il suicidio con una overdose di farmaci.

“Mi diverto con i miei figli”

Per la stampa internazionale di cronaca rosa, Owen Wilson è allergico al matrimonio. Non lo è, invece, ai figli visto che l’attore americano è padre di due figli: Robert Ford Wilson e Finn Lindqvist. Il primo è nato dalla relazione con Jade Duell, mentre il secondo con la personal trainer Caroline Lindqvist. L’attore, intervistato da Io Donna, ha raccontato di quanto sia stato bello essere diventato papà: “La cosa più cool nell’invecchiare è divertirsi con i miei figli, andare in cerca di avventure insieme e poi riconoscere lo stesso senso dell’umorismo che è sempre stato parte della mia famiglia, a cominciare da mio padre”. Peccato che queste dichiarazioni non abbiano lo stesso valore per la piccola Lyla, nata dalla relazione con Varunie Vongsvirates che non ha ancora voluto conoscere.





