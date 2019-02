Red Canzian/ Avventura a passo spedito e Jessica Morlacchi ringrazia (Ora o mai più)

Red Canzian procede a passo spedito a Ora o mai più 2019 e sembra che la sua allieva Jessica Morlacchi stia riuscendo ad emergere sempre di più. C’è ancora tanta strada da fare, soprattutto per riuscire ad ottenere il favore del televoto, ma il giudice è riuscito a fare davvero passi da gigante. Purtroppo quest’anno Canzian si è ritrovato anche al centro di alcune polemiche, in particolare con Gigi D’Alessio che è intervenuto come super ospite nella puntata dello scorso sabato. Dopo aver svelato una reciproca ammirazione con un simpatico aneddoto, il giudice infatti si è scontrato con l’ospite per via di un appunto alla stonatura di Davide De Marinis. Solo un po’ “calante” invece agli occhi dell’artista napoletano, che non ha nascosto un certo disappunto per il verdetto del giudice. Purtroppo è stata la prima parentesi di un botta e risposta che è durato fra i due anche nelle performance successive, soprattutto quando Canzian ha deciso di non dare un 10 a Barbara Cola nonostante la considerasse perfetta in coppia con D’Alessio. Ed anche in questo caso la vittoria è stata tutta dell’ospite, che con una spiegazione tecnica ha negato di aver dovuto abbassare troppo la propria voce per seguire la concorrente.

Red Canzian, Ora o mai più 2019: ancora alla vetta del successo

Dai Pooh a Ora o mai più 2019, Red Canzian riesce ancora ad essere alla vetta del successo. Sarà perché con Jessica Morlacchi dimostra di avere ancora tanto da dare, grazie ad un’insegnamento dolce e forte allo stesso tempo che permette alla sua pupilla di raggiungere le prime posizioni. “Il primo posto in due puntate di seguito ci dice che stiamo lavorando bene”, dice Canzian su Radio Corriere TV. E l’artista non nasconde di contro di sentirsi a suo agio in questo ruolo di coach, dato che ha sempre apprezzato la possibilità di condividere e trasmettere tutto ciò che sa. “Darò solo giudizi tecnici”, aggiunge inoltre parlando di come si comporterà da adesso in poi nel talent di Rai 1. Ai suoi occhi infatti solo tre concorrenti possono avere davvero una chance di ritornare in pista nel mondo della musica, mentre gli altri cinque potrebbero vedere la porta chiusa per sempre. “Mi ha dato l’emozione dell’ultima carezza di mia madre”, ha aggiunto inoltre in merito al Festival di Sanremo di quest’anno, lodando il brano di Simone Cristicchi. Anche se ha apprezzato gli artisti più giovani come Ghemon e Mahmood, che considera un autore e musicista stimato.

Cosa c’è nel suo futuro?

Che cosa c’è nel futuro di Ora o mai più 2019 per Red Canzian? Il giudice non nasconde di avere una forte preferenza per la sua allieva Jessica Morlacchi, che sta affrontando un percorso in salita costellato di applausi. Si tratta forse della concorrente più in difficoltà di quest’edizione, per via del suo passato glorioso con i Gazzosa e della decisione di diventare una solista. Un cavallo vincente, a giudicare dai voti registrati in queste puntate, e soprattutto stimolante agli occhi del giudice. “Non ha i fan che avevano gli altri artisti in gara”, sottolinea infatti Canzian a Radio Corriere TV. Ed un piccolo appunto anche ad alcuni colleghi, “sembra che debbano promuovere loro stessi”. Ci sarebbero dei coach infatti che secondo Red dovrebbero lasciare più spazio ai loro allievi, fare quei due passi indietro che lui per primo ha preferito fare per lasciare che Jessica sia la vera protagonista del talent.



