Tish/ Dalle lacrime per una storia “non chiusa” alla maglia verde (Amici 2019)

Ancora lacrime per Tish ad Amici 2019. La cantante continua a regalare ai fan importanti emozioni e non solo con le sue esibizioni ma anche, e soprattutto, con quello che le succede spesso dalle incazzature alle lacrime e a quello che è successo con Alberto Urso. A quanto pare le cose tra i due non sono ancora chiuse del tutto e la prova è arrivata in settimana quando Tish si è sciolta in lacrime pensando proprio ad una storia che non si è chiusa del tutto e che la sta tenendo come sospesa bloccando la sua parte dolce che stenta a venire fuori. Proprio a lezione con il maestro Pino Perris, insieme al suo compagno di avventura Alvis, Tish ha pianto e si è detta incapace a cantare Io che amo solo te di Sergio Endrigo. Lei stessa ha poi raccontato di essere in crisi perché porta a galla emozioni e i ricordi di una storia recente e ancora non chiusa, lei ne è convinta e ne soffre molto non solo per come sono andate le cose ma soprattutto per il fatto che nella scuola ha altre priorità e tra queste non c’era quella di “arrabbiarsi con la persona che l’ha delusa”.

LE LACRIME DI TISH

Nelle scorse settimane in molti hanno pensato che tra Tish e Alberto Urso ci fosse del tenero ma dopo Natale qualcosa è cambiato tanto che i due erano addirittura incapaci di cantare insieme. Lei era molto tesa e non voleva nemmeno essere sfiorata dal collega cantante lasciando intendere che proprio lui avesse fatto qualcosa (un tradimento?) tanto da portarla a cambiare squadra e dirgli addio per sempre. A quanto pare questo non è bastato e in suo soccorso ha provato a correre Alvis ma senza molto successo visto che lei si è sciolta in lacrime dopo pochi secondi dall’inizio della melodia. Dal canto suo il suo compagno di canto l’ha subito consolata dicendole che forse non è un male tutto questo: “Alla fine portare questo odio non fa altro che separare le due parti. In realtà, ti blocca: blocca quel lato dolce. E’ bellissimo che piangi, perché ne soffri, più di lui, probabilmente”. Clicca qui per vedere il video del momento.

LA MAGLIA VERDE E I COMPLIMENTI DI RAPINO

Se la vita privata l’ha ridotta un po’ in lacrime, lo stesso non si può dire della sua “carriera” nella scuola di Amici 2019. Tish è una delle prime allieve ad aver portato a casa la maglia verde del serale. Proprio nella puntata in cui ha affrontato il suo esame e la commissione di esperti, la bella rossa ha portato a casa una serie di complimenti a cominciare da Pietro Zanotti che si è complimentato con lei per la sua dinamica aggiungendo: “vai avanti e sceglie belle canzoni”. Lo stesso è successo con il papà artistico di Emma Marrone ovvero Charlie Rapino che, dopo aver ascoltato il suo inedito, ne è le ha augurato il meglio al grido di “rules” proprio come aveva fatto con la salentina ai tempi della sua partecipazione ad Amici. Tish avrà il suo stesso successo? I suoi fan lo sperano e presto scopriremo come sarà il suo percorso nel prime time di Canale 5 dal mese prossimo.



