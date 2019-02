Uomini e Donne/ Teresa Langella dopo il no di Andrea: i nuovi progetti (Trono Classic

Non è un periodo facile per Teresa Langella. La tronista di Uomini e Donne mai si sarebbe aspettata che quello di Andrea Dal Corso sarebbe stato un no, ecco perché, ad oggi, è ancora incredula e scossa per quanto accaduto. Nei prossimi giorni a Uomini e Donne andrà in onda uno speciale dedicato al confronto tra i due dopo la scelta, nel quale Andrea spiega le motivazioni che l’hanno portato a dirle no; intanto, ciò che è certo, è che Teresa ha vissuto le ultime settimane come mai avrebbe pensato. “Ho pensato che potesse essere il padre dei miei figli” ha ammesso l’ex tronista alle pagine del Magazine di Uomini e Donne, dove ha parlato di notti insonni passate a sperare che quanto fosse accaduto fosse solo un brutto sogno. Oggi, però, Teresa ha in progetto di rinascere dopo questa brutta delusione. “Riparto da me.” ammette infatti la Langella.

TERESA LANGELLA DOPO ANDREA: “ORA RIPARTO DA ME”

Teresa Langella, al magazine di Uomini e Donne, racconta i difficili momenti seguiti alla scelta e al no di Andrea: “Le prime notti mi svegliavo e credevo di aver fatto solo un brutto sogno. Aprivo gli occhi pensando di non aver fatto ancora la scelta.” Ora, però, è pronta a ripartire: “Adesso sto pensando di ripartire dalle piccole cose. Ho il supporto di tutta la mia famiglia: un esercito a mia disposizione. – tuttavia – Al momento preferisco stare in casa. Non voglio sentire i commenti delle persone o sentirmi dire che avrei dovuto aprire gli occhi.” Così Teresa conclude: “Una cosa è certa: non diventerò una ragazza insicura per quello che è accaduto, devo continuare a fidarmi delle mie sensazioni e non voglio avere come pensiero fisso quello di aver voluto bene ad una persona probabilmente irreale.”.

