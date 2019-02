Valerio Mastandrea/ “Finché ci sarà disagio continuerò a fare l’attore” (Verissimo)

Valerio Mastandrea si racconta a Verissimo alla luce della sua ultima fatica cinematografica, il film in uscita nelle sale dal prossimo 28 febbraio dal titolo “Domani è un altro giorno”. Remake del successo spagnolo “Truman” di Cesc Gay, la pellicola parla di Tommaso, un esperto di robotica che vive in Canada che ha solo quattro giorni per salutare Giuliano, un suo caro amico, malato terminale che ha scelto di interrompere le cure. “Io Truman l’avevo visto, ma non posso dire di essermi fatto influenzare più di tanto”, spiega l’attore all’agenzia Ansa, ma conferma inoltre di aver preso parte alla pellicola per completare quelli che, dopo i suoi ruoli in “Linea verticale” e “Euforia” oggi definisce come i “cicli di un personaggio”: “A ventidue anni periferia-disagio. A trentacinque lavoro-disagio. A quaranta genitore-disagio. E ora malattia-disagio. Finché ci sarà disagio posso continuare a fare questo mestiere”, spiega l’attore al Corriere della Sera.

Valerio Mastandrea “Non capire le tematiche della lotta in Val di Susa è assurdo”

Amatissimo sul grande schermo per i suoi ruoli drammatici, Valerio Mastandrea è molto attivo sui temi relativi alla politica. Di recente, in particolare, si è schierato a favore di chi si oppone alla realizzazione della Tav, prendendo le difese di una popolazione che lotta per opporsi all’alta velocità Torino-Lione: “La piazza dei Sì Tav, con la sua conformazione di classe, con le sue ridicole motivazioni, è forse la più grande rappresentazione del fallimento di una certa politica e di un certo elettorato degli ultimi dieci anni”, dice l’attore al Corriere della Sera. “Non capire le tematiche della lotta in Val di Susa è assurdo – continua Mastandrea intervistato da Vittorio Zincone – Costi-benefici un caz*o! C’è la battaglia di un popolo da quelle parti. Chi c’è stato l’ha potuta respirare davvero. E poi neanche un bambino dell’asilo può credere che queste grandi opere possano avere la precedenza rispetto all’enorme lavoro di consolidamento e di manutenzione di un territorio già devastato”.

“Non bisogna perdere il gusto per il divertimento”

Valerio Mastandrea sarà al centro di una serie di servizi che a Verissimo ripercorreranno tutti i suoi successi più recenti, ma anche i ruoli drammatici che nel corso degli anni hanno segnato la sua carriera. Di recente, però, Mastandrea ha scelto di rivolgere le sue attenzioni su un ruolo un po’diverso dal solito, accettando di far parte del cast del film “Moschettieri del re”, una commedia in costume. Ma quali sono state le motivazioni che hanno spinto l’attore a partecipare a un progetto così insolito? “Non bisogna perdere il gusto per il divertimento – rivela Mastandrea a Vittorio Zincone per il Corriere della Sera – Una scelta leggera per tirare il fiato ci sta. Sarebbe bello avere la carriera di Takeshi Kitano, che faceva la tv comica e poi sfornava film come Sonatine”. Nella sua carriera, però, ha detto un secco no alle fiction, alle serie e agli spot: “Diciamo che a vent’anni ci ho sempre messo poco a dire di no ad alcune proposte. A trenta un po’ di più. A quaranta ancora di più”.



