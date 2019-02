Amici 18 / Pioggia di critiche per Rudy Zerbi: “colpa” di Alessandro e Federica

Chi riuscirà a conquistare le ultime maglie verdi del serale rimaste per Amici 18? La puntata andata in onda ieri ha visto un colpo di scena: non Alberto Urso, bensì Umberto è riuscito a conquistare un posto al serale. Un ballerino latino conquista quindi la fase finale del talent, ma la maglia verde è ormai dietro l’angolo anche per Alberto. Primo in classifica di gradimento anche con il doppio dei voti rispetto al secondo posto che è invece di Alessandro Casillo. Questo rende comunque palese che il prossimo a conquistare la maglia verde. Chi invece rischia di dover abbandonare Amici è Alessandro Casillo. Il cantante ha avuto l’ennesimo brutto voto da Rudy Zerbi e in studio si è scatenata tra i due una forte lite che ha portato il cantante a dichiarare che a monte, da parte di Rudy, c’è un “problema personale”.

CRITICHE PER RUDY ZERBI

Seppur negato con forza da Rudy Zerbi, sono molti i telespettatori di Amici 18 a pensarla come Alessandro Casillo. E sul web fioccano infatti dure critiche per lui. Eccone alcune: “Rudi critica la Celentano e alla fine usao stesso metodo, come Britti.. Mi spiace questi professori sono poco credibil….vanno sostituiti”; e ancora si legge “Rudy vai a casa… Sempre il solito… Amici acquisterebbe di più se andassero via la Celentano e Rudy”. E c’è chi nota che Rudy Zerbi si comporta così anche con Federica e scrive: “È un problema personale anche con Federica ! Rudy sei ridicolo ma proprio tanto tanto ma vai a farti friggere vai che è meglio vai addirittura tre oggi!” Insomma, ancora una volta Zerbi finisce al centro delle polemiche della scuola di Amici.

© RIPRODUZIONE RISERVATA