ANDREA CAMILLERI/ Video “Ho rifiutato la nomina a Senatore a vita” (Che tempo che fa)

Andrea Camilleri è tra gli ospiti del nuovo appuntamento di “Che tempo che fa“, il programma condotto da Fabio Fazio la domenica sera su Rai1. L’autore de Il Commissario Montalbano torna in tv a pochi giorni dalla Nastro d’Argento Speciale vinto per “Conversazione su Tiresia”, un’opera teatrale che ha conquistato tutti e che prossimamente sarà anche oggetto di una serie televisiva. Il premio è stato consegnato nella città di Roma con i vari vincitori dei premi dei Giornalisti Cinematografici. Un riconoscimento importante che si va a sommare ai tantissimi ricevuti allo sceneggiatore e regista che è tra gli scrittori più acquistati dell’anno. Del resto le sue opere, in particolare quelle legate al Commissario Montalbano sono un successo di critica e pubblico.

Andrea Camilleri: “Montalbano è nostro”

Tra gli ultimi libri di Andrea Camilleri c’è anche “Ora dimmi di te”, pubblicato lo scorso agosto e dedicato alla piccola Matilda, la prima pronipote del regista e scrittore italiano. Un’opera che Camilleri ha voluto dedicare alla piccola come ha raccontato a Vanity Fair: “A Matilda, che ha quattro anni, è dedicato il libro Ora dimmi di te, che uscirà il 29 agosto. Non è un romanzo, ma una sorta di autobiografia di Camilleri, sotto forma di lettera alla bambina. Il bisnonno racconta la sua infanzia in Sicilia, l’Italia sotto il fascismo, il ’68, anno in cui occupò l’Accademia d’arte drammatica di Roma insieme agli studenti, il teatro e la televisione e, ovviamente, la nascita di Montalbano”. L’autore di Montalbano è consapevole di aver creato un mito: “ogni tanto qualcuno mi scrive: lei la deve finire di prestare le sue idee politiche a Montalbano. Montalbano è nostro e non le appartiene più”.

Andrea Camilleri e la politica

Al di là della scrittura, Andrea Camilleri si è sempre interessato anche alla politica. Sin da bambino, infatti, il regista e scrittore è stato incuriosito dalle ideologie politiche: “da ragazzi eravamo fascisti e credevamo che quella fosse l’unica possibilità politica” ha raccontato. Poi crescendo le sue ideologie sono cambiate; a giocare un ruolo decisivo è stato un raduno internazionale della gioventù nazifascista tenutosi a Firenze: “Parlò Baldur von Schirach e delineò l’Europa del futuro in caso loro avessero vinto la guerra, cosa di cui erano certi. Io mi vidi all’improvviso dentro un casermone grigio, tutti in divisa, con un unico libro da leggere, il Mein Kampf di Hitler. Provai una sensazione di terrore”. Nonostante l’interesse per il mondo della politica, Camilleri non si è mai candidato, nemmeno quando il Pc gli offrì una candidatura oppure quando dei vescovi siciliani volevano farlo diventare senatore a vita: ” Li ho pregati quasi in ginocchio per evitare una cosa simile”.





