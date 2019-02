ANNA TATANGELO/ Video, “Se cambio, cambio solo per me” (Che tempo che fa)

Anna Tatangelo è tra gli ospiti della puntata di domenica 24 febbraio 2019 di Che tempo che fa, il talk show condotto da Fabio Fazio in prima serata su Rai1. La cantante, reduce dalla partecipazione alla 69esima edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo, in questi giorni è impegnata nella promozione del nuovo album di inediti dal titolo “La fortuna sia con me”. Un monito quello espresso dalla cantante che sul palcoscenico dell’Ariston ha presentato il primo singolo “Le nostre anime di notte”, una canzone in cui ha parlato della ritrovata serenità con Gigi D’Alessio. Dopo un periodo di crisi, infatti, la coppia è tornata insieme per la felicità anche del piccolo Andrea, il figlio nato dal loro amore. Un momento che ha segnato la vita dell’artista: “Ho imparato a stare da sola. È costruttivo, non semplice. È una fase che consiglio a tutti” come ha raccontato a Verissimo.

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio

Una storia d’amore importante quella tra Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio cominciata tra il 2005 e 2006. Poi è arrivata la grande gioia di un figlio e l’inaspettata separazione finita in pasta a tutti i settimanali di gossip. Non per loro scelta. Un periodo difficilissimo della vita personale di Anna Tatangelo che si è ritrovata da sola: “Io sono uscita da casa di papà per entrare direttamente in quella di Gigi, ho saltato la fase vado a viver da sola o con le mie amiche. Ora mi sono trovata a vivere da sola con mio figlio. Per lui mi sono dovuta mostrare forte, sempre di buon umore e mi sono tenuta la tristezza per la sera, sul cuscino”. Un dolore che la cantante di “Ragazza di periferia” ha tenuto per sè, mascherandolo all’amato figlio. Una fase che ha indubbiamente sortito un cambiamento radicale nella vita di Anna che per questo motivo oggi dice: “Adesso che so stare da sola se cambio, cambio solo per me” come canta nel brano “Chiedere scusa”.

Anna Tatangelo: “Il successo va e viene”

Anna Tatangelo è una ragazza con i piedi per terra. Dopo la vittoria nel 2003 a Sanremo nella categoria “Nuove Proposte” con il brano “Doppiamente fragili”, Anna non si è montata la testa, anzi è tornata a lavorare con la madre al mercato con la consapevolezza che “Il successo va e viene. Quando c’è uno se lo gode. Quando non c’è non fa nulla”. Piaccia o meno, Anna in tutti questi anni si è sempre dimostrata autentica: “Ho capito che viene apprezzata di più l’Anna aperta rispetto a quella che si chiude per non soffrire” ha raccontato durante un’intervista. Oggi Anna è cresciuta, ma non ci sta quando le danno del trash come durante la diretta di Domenica In da Sanremo: “Darmi de trash è offensivo nei confronti di chi mi ascolta da 17 anni“.





