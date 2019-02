Ascolti TV 23 febbraio/ Boom per C’è posta per te: Ora o mai più in risalita

C’è posta per te in onda ieri con il suo sesto appuntamento ha fatto incetta di ascolti TV. Bene anche Ora o mai più, la seconda stagione del format musicale condotto da Amadeus infatti, ha avuto una leggera risalita in positivo. Confermando anche la sua terza stagione, gli estimatori del format sperano vivamente in un cambio di programmazione, spostandolo magari al venerdì sera in modo da non dover competere con un pezzo da novanta come lo show dedicato ai sentimenti dell’ammiraglia Mediaset. Per quanto riguarda i programmi pomeridiani invece, benissimo sia Amici di Maria che Verissimo, il programma condotto da Silvia Toffanin fa sempre una scorpacciata di ascolti non indifferente. In dettaglio, per quanto riguarda il prime time, Ora o mai più 2 in onda su Rai1, ha concluso con 3.489.000 spettatori pari al 17.5% di share. Su Rai 2 invece, NCIS Los Angeles ha interessato 1.252.000 spettatori pari al 5.2% di share mentre Swat ha raccolto 1.278.000 spettatori pari al 5.8% di share. Concludendo con Rai3, Presa Diretta è stato visto da 878.000 spettatori con il 4.2% (presentazione di 7 minuti: 838.000 – 3.5%).

Ascolti TV, nuovo boom per C’è posta per te

Spostandoci su Mediaset, gli ascolti TV di C’è posta per te, sono stati ancora una volta entusiasmanti. Maria De Filippi infatti, ha concluso il suo show dedicato alle emozioni con 5.788.000 telespettatori, share 30,42%. Su Italia 1, la pellicola dal titolo Lego Batman – Il film, in prima tv, ha registrato un netto di 720.000 telespettatori, share 3,16%. Su Rete4, il film Chi trova un amico trova un tesoro ha registrato un netto di 879.000 telespettatori, share 4,06%. Per quanto riguarda le reti minori, su La7 Little Murders by Agatha Christie ha registrato 410.000 telespettatori, share 2,20%. Su Tv8 la pellicola dal titolo Una famiglia ritrovata ha registrato 320.000 telespettatori, share 1,4%. Mentre su Nove, Clandestino – American Guns. 2a parte, in prima tv, ha registrato 216.000 telespettatori, share 1,1%. Come vi scrivevamo del precedente focus, bene anche Amici e Verissimo al pomeriggio. Maria ha concluso con 3.411.000, 21,05%, mentre la Toffanin, si è portata a casa 2.799.000, 19,63% e nei Giri di Valzer 2.911.000, 19,11%.

