Chando Luna, tradimento con Manila Gorio/ Addio a Grecia Colmenares (Domenica Live)

Chando Erik Luna ha tradito Grecia Colmenares con Manila Gorio? Dopo gli scatti incriminati, la potenziale amante, ha confermato la loro relazione su Instagram ma, procediamo per gradi. Ed infatti, la regina delle soap opera argentine è stata recentemente eliminata dall’Isola dei Famosi e, in vena di potenziali tradimenti e cose del genere, si snocciolerà la nuova puntata di Domenica Live con Barbara d’Urso. Il baby modello è stato in Puglia con Manila Gorio, facendo credere alla sua ex (?) di essere a Los Angeles per un lavoro. I due “clandestini” amanti quindi, sono stati pizzicati all’uscita di un ristorante a Gioia del Colle. Proprio in merito alla relazione tra Grecia e Chando, l’attrice di soap intervistata tra le pagine di Vero, aveva raccontato di averlo conosciuto per merito di un amico comune. “Da allora non ci siamo più lasciati. È stato un colpo di fulmine, all’inizio non sapevo chi fosse perché non avevo mai visto le telenovelas. Ora lei abita in Venezuela e io in Svizzera, vado spesso a trovarla, ci piacerebbe vivere in Italia”, aveva commentato.

Chando

Erik Luna è fidanzato con Manila Gorio: addio a Grecia Colmenares!

Chando Erik Luna ha 29 anni e 27 in meno di Grecia Colmenares. Questo per loro, non sembrava essere un problema. L’ex naufraga infatti, sempre intervistata da Vero, aveva aggiunto: “È la cosa più bella che mi sia capitata!”. Negli ultimi giorni però, tra di loro qualcosa deve essere inevitabilmente cambiato. Ed infatti, il sito Il Giornale ha pubblicato le fotografie di Chando in atteggiamenti molto intimi con Manila Gorio, la famosa trans opinionista e manager di successo. I due a quanto pare, avrebbero passato insieme 4 giorni e 4 notti. Proprio in queste ore, Manila ha confermato la relazione con il modello. Postando su Instagram uno scatto mentre si baciano, ha scritto: “Noi, il resto è noia…”. I due sono comparsi insieme anche nelle Stories di lei, intenti a bere un caffè americano. Sempre la Gorio poi, ha condiviso gli articoli sulla loro love story, confermando appieno le indiscrezioni. A questo punto, attendiamo con ansia la nuova puntata di Domenica Live con Barbara d’Urso, per scoprire tutti i dettagli sulla questione.

