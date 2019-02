CHE TEMPO CHE FA/ Anticipazioni e ospiti: Camilleri, Daniele Silvestri e Teo Teocoli

Domenica 24 febbraio, alle 20.35 su Raiuno, si rinnova l’appuntamento con Che tempo che fa. Fabio Fazio, affiancato dall’irrefrenabile Luciana Littizzetto, pronta a raccontare i fatti della settimana con la sua solita ironia, e dalla bellissima Filippa Lagerback, accoglie nuovi ospiti nel suo salotto. Dopo aver conquistato il pubblico di Raitre, dalla scorsa stagione televisiva, Che tempo che fa occupa la prima serata della domenica di Raiuno raccogliendo una media di 3,5 milioni di telespettatori. La scorsa puntata, in particolare, ha incollato davanti ai teleschermi 3.830.000 spettatori pari al 14.9% di share mentre Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ha interessato 2.294.000 spettatori pari al 13.3% di share. Merito dei grandi ospiti che hanno accettato l’invito di Fazio come Matteo Renzi, Loredana Bertè, Beppe Fiorello e Alessandro Gassmann. Quali saranno, invece, gli ospiti di oggi? Andiamo a scoprirlo insieme.

CHE TEMPO CHE FA, GLI OSPITI DEL 24 FEBBRAIO

Ospiti della nuova puntata di Che tempo che fa sono Roberto Saviano e Antonio Tajani, Presidente del Parlamento Europeo mentre in collegamento da Londra, il giornalista Marco Varvello autore del libro “Brexit Blues” in uscita il 26 febbraio, racconta le storie legate proprio alla Brexit. Dopo aver ospitato Loredana Bertè, questa sera, direttamente dal Festival di Sanremo 2019, arrivano Daniele Silvestri e Rancore con Argentovivo vincitori del Premio della critica “Mia Martini”. E ancora Andrea Camilleri, il padre de Il commissario Montalbano che, ai microfoni di Fabio Fazio, racconterà dettagli inediti sul personaggio più amato della televisione italiana, in grado d’incollare più di 11 milioni di telespettatori davanti ai teleschermi. In studio anche l’attore Francesco Scianna che nel film per la tv “La stagione della caccia” tratto dalla saga “Le storie di Vigata” interpreta Fofò. E ancora Massimo Boldi, Teo Teocoli che proprio oggi compie 74 anni e Vittorio Sgarbi.

LA TAVOLA ROTONDA

Dopo Che tempo che fa che si conclude sempre con l’intervento di Luciana Littizzetto, torna anche l’appuntamento con il Tavolo di Che tempo che fa con Gigi Marzullo, Orietta Berti, Enrico Bertolino e il Direttore e contemporaneamente Vicedirettore di Novella Bella, Nino Frassica. Al Tavolo resterà Francesco Scianna. con lui ci saranno anche Luca e Paolo e il calciatore Fabio Quagliarella. Direttamente dal Festival di Sanremo 2019 arriverà Anna Tatangelo, nel giorno del compleanno di Gigi D’Alessio. Al tavolo, infine, ci sarà anche il tennista Lorenzo Musetti, il primoitaliano a conquistare gli Australian Open juniores e il più giovane tennista azzurro che è riuscito ad imporsi in un torneo del Grande Slam giovanile.



© RIPRODUZIONE RISERVATA