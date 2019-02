Divino Otelma/ Dopo l’accusa di “sequestro”: con chi litigherà? (Domenica Live)

Il Divino Otelma sarà tra gli ospiti del nuovo appuntamento di Domenica Live. Nel format domenicale condotto da Barbara d’Urso su Canale 5, si parlerà di moltissimi tradimenti ma anche di ipotetici “sequestri di persona”, compreso quello ai danni del mago, durante la sua permanenza in Honduras. Nel corso dell’Isola dei Famosi, come sapete molto bene, Otelma aveva fatto il suo rientro in gioco al fianco di Francesca Cipriani, nelle vesti di “polene”. Durante una prova ricompensa, la formosa ex Pupa, ha spintonato il maghetto fino a farlo sfracellare al suolo, beccando in pieno una trave in testa. Per lui 8/9 punti di sutura e il ritiro dal gioco, a fronte anche dell’abbandono da parte della Cipriani, sfinita per essere ritornata sul luogo del “delitto” dopo appena 8 mesi dall’ultima esperienza. Otelma, nello studio di Domenica Live, ha parlato ancora dell’incidente accusando anche la produzione del reality show che strizza l’occhio all’avventura.

Il Divino Otelma a Domenica Live

Ospite da Barbara d’Urso, il Divino Otelma ha attaccato la produzione dell’Isola dei Famosi usando parole molto dure nei loro confronti: “Ci è stato impedito di comunicare con nostra sorella. Noi non eravamo più concorrenti, dopo i nove punti ci è stato detto di aspettare. Non eravamo concorrenti ma non sapevamo, di preciso, cosa fare. Siamo stati collocati in un posto, in Honduras, in un posto molto squallido. Comunque adesso stiamo meglio. Stiamo discretamente bene”, ha confidato. Il maghetto più bizzarro della televisione, ha comunque fatto la pace con Francesca Cipriani. La tranquillità però, non è regnata sovrana per molto tempo ed infatti, Otelma nello studio di Domenica Live, si è scagliato contro Vladimir Luxuria: “Tu ci hai scritto su WhatsApp che dissenti dalle nostre opinioni politiche. Ma certo che dissenti, sei solo una comunista e noi combattiamo il comunismo da sempre. Ma ancora parli? Taci brutta comunista inviperita!”. Cosa accadrà questo pomeriggio? Per godervi un’altra dose di trash in attesa dell’inizio della lunga settimana, vi consigliamo di sintonizzarvi su Canale 5 a partire dalle 17.10.

