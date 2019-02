Domenica In/ Anticipazioni: Mahmood e Stefano De Martino tra gli ospiti della Venier

Anche oggi, torna puntuale a partire dalle 14, la 24esima puntata di Domenica In. La trasmissione andrà in onda in diretta dagli Studi Dear di Roma intitolati a Fabrizio Frizzi. Moltissimi gli ospiti di questo nuovo appuntamento condotto da Mara Venier e tra questi, anche il vincitore del Festival di Sanremo 2019, Mahmood. Il cantante, uscito proprio dallo scorso venerdì con il suo nuovo album “Gioventù Bruciata”, avrà modo di esibirsi con il brano che lo ha visto trionfare sul palcoscenico del Teatro Ariston. Proprio “Soldi”, competerà a maggio, durante la nuova edizione dell’Eurovision Song Contest. Alessandro Mahmoud, dopo la sua esibizione avrà modo anche di essere protagonista di una personale intervista insieme alla conduttrice. Con molta probabilità, si parlerà delle polemiche scaturite dai tweet di Matteo Salvini e della polemica scaturita da Ultimo, durante la conferenza stampa di chiusura del Festival. A seguire, tutti gli altri ospiti e le anticipazioni di Domenica In in onda oggi sull’ammiraglia Rai.

Domenica In, anticipazioni e ospiti

Dopo Mahmood, spazio anche per una lunga intervista a Stefano De Martino. L’ex ballerino di Amici, tornerà a Domenica In per raccontare i suoi progetti futuri: ci sarà modo di approfondire l’attuale rapporto che lo lega a Belen Rodriguez? Ed infatti, gli ultimi rumors di gossip, parlano di un possibile ritorno di fiamma tra gli ex. Nello studio con Mara Venier, tornerà anche Gina Lollobrigida, la celebre artista reduce da un viaggio a Hollywood dove sta girando un docufilm sulla sua straordinaria vita e carriera. La band genovese Ex Otago, sarà nello studio in diretta per riproporre il brano cantato all’ultimo Festival di Sanremo dal titolo “Solo una canzone”. Nel corso del lungo appuntamento di Rai1, ospiti anche Paolo Ruffini e Lillo, con una simpatica gag che coinvolgerà la stessa Mara Venier. Tornando ancora alla musica, ospite anche Ermal Meta, vincitore con Fabrizio Moro del Festival di Sanremo 2018 che racconterà la sua appassionante storia di cantautore e farà ascoltare al pubblico alcuni dei suoi più grandi successi. Per la parentesi dedicata al cinema, ospiti: Alessandro Gassman e Fabrizio Bentivoglio, protagonisti del film “Croce e Delizia”. In ultimo, in studio ci saranno Umberto Tozzi e Raf con i loro più grandi successi.

