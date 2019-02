Domenica Live/ Anticipazioni: tradimenti, buste gialle e foto shock da Barbara d’Urso

Oggi pomeriggio, a partire dalle 17.10 circa, tornerà in onda sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset, la nuova puntata di Domenica Live, il programma del dì di festa condotto da Barbara d’Urso. Come sempre, spazio agli ospiti da reality show e programmi di Canale 5. Nel corso della nuova puntata, la nostra ruspante conduttrice napoletana, avrà modo di interagire con gli estimatori e regalare gli ultimi aggiornamenti dei personaggi del mondo dello spettacolo. Scopriamo quindi a seguire, quali saranno ospiti e anticipazioni in attesa di assistere alla diretta. La trasmissione domenicale darà “voce” ai presunti tradimenti che la scorsa settimana hanno tenuto banco in televisione. Come sempre, lo show del pomeriggio Mediaset, ha una nutrita fanbase che dice la sua tramite social, soprattutto su Twitter dove proprio Barbarella, ha coniato l’hashtag #AmiciDiTwitter, da utilizzare per commentare la trasmissione in diretta, come pensieri e gif sempre apprezzate dalla padrona di casa. Dopo queste doverose premesse, procediamo con il pezzo forte: ospiti e novità.

Domenica Live ospiti e anticipazioni

Durante il nuovo appuntamento con Domenica Live in onda oggi, 24 febbraio 2019, si parlerà di tradimenti o presenti tali. Proprio per questo motivo, Barbara d’Urso avrà modo di affrontare nuovamente il delicato tema riguardante il rapporto d’amore tra Riccardo Fogli e la moglie Karin Trentini. Proprio la donna, per confermare il suo amore nei confronti del quinto Pooh, è volata in Honduras, per riabbracciare il marito che comunque, non ha avuto il minimo dubbio sulla sua cieca fedeltà. Durante la trasmissione domenicale, ci sarà spazio anche per Yuri Rambaldi, eliminato dall’Isola dei Famosi che parlerà anche dei suoi comportamenti con Sarah Altobello, e cercherà di chiarire la situazione con ex ed attuale fidanzata. Sempre in merito ai potenziali tradimenti, spazio per il caso di Grecia Colmenares: il fidanzato Chando Erik Luna è stato beccato con Manila Gorio, l’ha tradita? La trans, proprio in queste ore ha confermato la loro relazione tramite uno scatto condiviso su Instagram. La conduttrice, avrà modo anche di svelare il contenuto di una ennesima busta gialla dal contenuto misterioso: un documento fotografico attualmente inedito. Di cosa si tratterà? Qualcuno parla ancora di canna-gate. Ci saranno davvero novità sul caso? Del resto, anche Eva Henger sarà ancora ospite in studio. Spazio poi, per la parentesi talk, anche per il Mago Otelma.

