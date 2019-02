Ex-Otago/ Video, “Solo una canzone” e molto altro ancora (Domenica In)

Il gruppo genovese degli Ex-Otago sarà ospite questo pomeriggio, 24 febbraio 2019, di Domenica In su Rai Uno. Nonostante siano nell’ambiente della musica indie dal 2002 il grande pubblico si è accorto di loro solo quest’anno per la partecipazione al Festival di Sanremo 2019. Con il loro brano “Solo una canzone” si sono classificati al tredicesimo posto, riuscendo a riscuotere un timido successo. È così che in poche settimane sono passati da essere un gruppo di nicchia a una band chiacchierata in tutto il paese. Mara Venier ha deciso di invitarli per farsi raccontare i loro progetti e le prossime canzoni che stupiranno il pubblico. Infatti “Solo una canzone” ha anticipato l’uscita del loro nuovo album “Corochinato” che ha trovato posto tra gli scaffali proprio durante la kermesse della musica italiana. Non è dunque da escludere che oltre al noto brano vengano cantante anche altre canzoni per conoscere meglio questo splendido gruppo.

Ex-Otago, Domenica In: “Corochinato” il nuovo album

Gli Ex-Otago presenteranno il loro nuovo album, “Corochinato“, a Domenica In da Mara Venier. Il gruppo genovese torna in televisione dopo la straordinaria avventura al Festival di Sanremo 2019 che oltre a un tredicesimo posto ha donato loro molta notorietà. Durante la kermesse della musica italiana è uscito il nuovo disco del gruppo contenente dieci tracce, tra cui appunto “Solo una canzone“. Tra maggio ed ottobre erano stati altri tre singoli ad animare l’attesa per l’uscita del disco con “Tutto bene”, “Questa notte” e “Bambini”. Completano la tracklist “Forse è vero il contrario”, “Torniamo a casa”, “Le macchine passano”, “La notte chiama”, “Infinito” e “Tu non mi parli più”. Sicuramente hanno voluto mettere al centro dell’album la loro Genova, sempre citata nel corso della carriera e punto di riferimento imprescindibile. Corochinato è un tipico aperitivo ligure, un vino aromatizzato che si faceva in passato con il bianco di Coronata che è un quartiere appunto di Genova dove c’erano molti vigneti. Oggi questo aperitivo è diventato piuttosto raro e si beve solo in alcuni locali del centro della città.

La carriera

Gli Ex-Otago, ospiti a Domenica In, sono un gruppo musicale che suona indie pop italiano. Si sono formati a Genova nel 2002 e da allora hanno pubblicato sei album in studio. In un’intervista hanno rilevato che Otago è il nome di una squadra di rugby che vinse il campionato contro ogni pronostico in Nuova Zelanda. La formazione della band è composta da Maurizio Carucci voce e tastiere, Simone Bertuccini chitarra e basso, Olmo Martellacci tastiera, sassofono e flauto traverso, Francesco Bacci chitarra e basso e Rachid Bouchabla batteria e percussioni. In passato hanno fatto parte del gruppo anche Simone Fallani, Alberto Argentesi e Gabriele Floris. L’album del loro debutto è The Chestnuts Time del 2003. Quattro anni più tardi arriva Tanti saluti. Il terzo album è Mezze stagioni del 2011 e prima di arrivare ad oggi ci sono anche le tappe del 2014 con In capo al mondo e Marassi del 2016.

Il video di “Solo una canzone”





