Fabrizio Corona vs Barbara d’Urso/ “Ruba le notizie”: lei non lo cita a Domenica Live

Delle presunte prove del tradimento di Karin Trentini con Giampaolo Celli si parla oggi a Domenica Live, ma senza citare espressamente la fonte da cui è partito tutto. «Tutti i siti riportano questa notizia…», ripete Barbara d’Urso, guardandosi bene dal nominare quello da cui è partito tutto. Perché? Perché dietro lo scoop c’è Corona, Fabrizio Corona, che guarda caso è un amico in comune dei due presunti amanti. Come ben noto non di Barbara d’Urso, che anzi ha avuto diversi dissidi con l’ex re dei paparazzi. «Abbiamo preso quello che è uscito su tutti i siti», ha ribadito durante l’intervista a Giampaolo Celli, noto stilista di spose, a Domenica Live. Ma negli ultimi giorni proprio The King, il magazine di Corona è passato all’attacco puntando il dito contro Barbara d’Urso, che parla della notizia di gossip “dimenticando” di citare chi c’è dietro lo scoop, cioè le persone che lavorano al Corona Magazine.

FABRIZIO CORONA “BARBARA D’URSO RUBA LE NOTIZIE”. E LEI…

Fabrizio Corona e il suo magazine hanno infatti denunciato online il comportamento scorretto che avrebbe tenuto Barbara d’Urso nei loro confronti. «Si è appropriata di una notizia che noi del Corona Magazine vi avevamo fornito in esclusiva qualche giorno fa, senza in alcun modo citare la fonte di chi abbia effettivamente lanciato la notizia, ovvero noi». Così si legge sull’articolo pubblicato online da Corona Magazine. I primi a dare la notizia del presunto tradimento della moglie di Riccardo Fogli sono stati proprio i membri della redazione del magazine il 12 febbraio, un dettaglio taciuto dalla conduttrice di Domenica Live, ma non dal suo ospite. Quando si parla della foto dell’abbraccio pubblicate, Giampaolo Celli ha spiegato: «Eravamo al compleanno di Fabrizio Corona, è un amico in comune. Ci siamo ritrovati lì e ci hanno ripresi abbracciati». Peraltro proprio il fatto che lo scoop su Karin Trentini e Giampaolo Celli sia partito da un amico in comune desta qualche dubbio sul tradimento stesso…

