Giulia Cavaglia nuova tronista/ Uomini e Donne, la rivincita dopo il “no” di Lorenzo

E’ Giulia Cavaglia la nuova tronista di Uomini e Donne! La notizia è giunta nel pomeriggio di oggi, domenica 24 febbraio tramite il sito di WittyTv al termine della registrazione della nuova puntata del trono classico. In studio erano presenti Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi, la nuova coppia uscita dal dating show condotto da Maria De Filippi e protagonista della emozionante scelta che si è vissuta nella celebre villa, nell’ambito della puntata speciale trasmessa in prima serata lo scorso venerdì. La Cavaglia, ex corteggiatrice di Lorenzo, purtroppo non era stata la sua scelta finale sebbene tutti erano convinti del contrario. Secondo quanto fa sapere la pagina Witty, oggi è avvenuto un confronto tra la neo coppia e Giulia, al termine del quale è giunta per lei la fatidica proposta: “Dopo un confronto in studio tra Giulia e la neo coppia Lorenzo e Claudia, è stato proposto a sorpresa alla mora torinese di sedersi sul trono, inizia così per lei una nuova avventura!”. La bella Giulia, dunque, non si è persa d’animo e dopo la delusione iniziale intravista anche nel corso dello speciale di venerdì, per lei sta per iniziare una nuova emozione all’interno del medesimo programma che le ha fatto battere il cuore evidentemente per il ragazzo sbagliato. La Cavaglia affiancherà un’altra neo tronista annunciata nei giorni scorsi, ovvero Angela Nasti. Sarà pronta a questa nuova avventura all’insegna dei sentimenti?

GIULIA CAVAGLIA NUOVA TRONISTA DOPO LA DELUSIONE CON LORENZO

Per i telespettatori di Uomini e Donne non ci saranno dunque grandi sorprese in merito alla nuova tronista annunciata oggi e rappresenta un volto già noto nonché recentissimo della trasmissione di Canale 5: Giulia Cavaglia. Ventitré anni di Moncalieri, una laurea allo IED di Torino e il sogno di poter finalmente trovare l’uomo della sua vita, forse proprio davanti alle telecamere. E’ questo ma anche molto altro ancora Giulia Cavaglia che, dopo la cocente delusione provocata dalla mancata scelta di Lorenzo, ora è pronta a prendersi la sua personale rivincita. Giulia nei precedenti panni della corteggiatrice era stata notata sia da Riccardi che da Luigi Mastroianni ma poi aveva preferito continuare a corteggiare il milanese che però, a sorpresa, alla fine ha deciso di proseguire la sua conoscenza a telecamere spente con la 28enne Claudia, lasciando Giulia, la sua famiglia e molti fan del programma senza parole. Ora però si volta velocemente pagina e la 23enne è già pronta ad intraprendere la sua nuova esperienza televisiva sempre con il medesimo obiettivo: trovare la sua anima gemella. Dalle prossime puntate, dunque, cambierà postazione per sedere direttamente sull’ambita poltrona rossa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA