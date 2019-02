Isola dei Famosi 2019/ Riccardo Fogli lascia per motivi di salute? Brutte notizie

La posizione di Riccardo Fogli all’Isola dei Famosi 2019 si complica. Il cantante è finito al centro delle notizie che arrivano dall’Honduras a causa di due accadimenti ormai ben noti. Da una parte il forte insulto ad Ariadna Romero, dall’altra i malore che ha costretto l’intervento dei medici. E intanto, sul web, la polemica continua. Il pubblico dell’Isola dei Famosi chiede alla produzione e a Alessia Marcuzzi la testa di Fogli e, quindi, la sua squalifica. C’è però da dire che questa settimana, Riccardo è in nomination con le gemelle Mihajlovic e Luca Vismara e rischia quindi di abbandonare l’Isola. Anche perché, l’insulto alla Romero, potrebbe comunque costargli caro a livello di televoto. Il pubblico a casa potrebbe infatti decidere di votarlo in massa per il suo comportamento.

RICCARDO FOGLI LASCIA PER MOTIVI DI SALUTE?

Qualcun altro si preoccupa invece delle condizioni di salute di Riccardo Fogli. Il cantante ha dovuto abbandonare Playa Uva per un malore e da allora non si hanno ulteriori notizie. C’è chi crede che il cantante possa decide di abbandonare l’Isola dei Famosi proprio perché troppo provato, forse “sfuggendo” anche alle conseguenze del suo insulto ad Ariadna Romero. Sulle condizioni di salute di Fogli sapremo qualcosa in più nel corso dei nuovi daytime, in onda a partire da domani. In attesa di scoprire cosa accadrà al cantante, sull’Isola continuano le liti tra naufraghi. Il gruppo è sempre più diversificato in due parti, una delle quali caratterizzati da una sempre più agguerrita e tanto criticata Soleil Sorgè. Vedremo quali novità porteranno le prossime puntate.

© RIPRODUZIONE RISERVATA