Ivana Icardi Rivero sorella di Mauro/ Attacca Wanda Nara e il papà (Domenica Live)

Ivana Icardi Rivero, la sorella di Mauro attaccante dell’Inter, sarà tra i protagonisti della puntata di oggi, domenica 24 febbraio 2019, di Domenica Live. La splendida argentina infatti sarà in studio a Canale 5 per parlare ai microfoni di Barbara D’Urso e raccontare le sue emozioni in merito a un periodo del tutto particolare per il fratello. Come tutti sappiamo infatti la società nerazzurra ha deciso di togliere la fascia di capitano al calciatore ex Sampdoria per affidarla a Samir Handanovic. Una scelta che non è stata gradita dalla moglie e agente del calciatore Wanda Nara e dallo stesso Mauro Icardi. Da quel momento il calciatore non si è più visto in campo, ufficialmente per un problema al ginocchio ma molto probabilmente per dissidi nati all’interno dello spogliatoio. La sensazione è che Ivana Icardi Rivero possa rivelare qualcosa di interessante anche perché in passato non si è fatta sfuggire occasione per esprimere il proprio parere.

Ivana Icardi Rivero, sorella di Mauro a Domenica Live: l’attacco al padre

Ivana Icardi Rivero, oggi ospite di Domenica Live da Barbara D’Urso, in passato ha punto il padre suo e di Mauro Icardi. Alcuni giorni fa il padre del calciatore e della ragazza è volato in Italia, a Milano, per festeggiare col figlio il compleanno. Ivana non ha gradito e ha sottolineato sui social: “Mio padre si è già venduto, non c’è nulla da fare”. Ha poi aggiunto: “Quando mio padre si separò dalla madre di Mauro e iniziò una relazione con la mia rese impossibile la sua vita. Non ci hanno dato una palla per quindici giorni. Quando Mauro ha iniziato ad essere Mauro Icardi e io sono andata al Grande Fratello eravamo tutti improvvisamente fratelli. Si prega di tagliare il qualunquismo e la menzogna”. Ha così accusato il padre di fatto di avere degli interessi nei confronti del fratello e vedremo se ne parlerà ancora. Vedremo cosa accadrà questo pomeriggio direttamente su Canale 5.

Le critiche a Wanda Nara

In una lunga intervista a Diva & Donna Ivana Icardi Rivero, sorella di Mauro oggi ospite a Domenica Live, ha criticato pesantemente la moglie e agente del fratello Wanda Nara. Spiega: “Ho deciso di espormi perché il comportamento di Wanda Nara sta facendo male a mio fratello Mauro. Mi fa tenerezza perché lui è vittima di questa situazione. E’ un bravissimo ragazzo, non merita di essere giudicato per quello che non è. Vorrei parlargli ma non ci riesco, non mi risponde nemmeno più al telefono e ci soffro. L’ultima volta che ci siamo incontrati, poi solo per cinque minuti, risale all’ottobre del 2017 quando sono andata a casa sua per conoscere la mia nipotina”. Spiega poi che Wanda Nara non l’ha guardata nemmeno in faccia. All’inizio tra le due le cose andavano bene, spiega Ivana, poi quando ha deciso di partecipare al Grande Fratello in Argentina sono iniziate le liti. Vedremo se andrà più a fondo di questa situazione da Barbara d’Urso.



© RIPRODUZIONE RISERVATA