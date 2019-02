Le Iene Show/ Diretta e servizi: intervista a Galli dopo gli insulti a Emma Marrone

Nadia Toffa, Giulio Golia, Filippo Roma e Matteo Viviani, domenica 24 febbraio, in prima serata su Italia 1, conducono un nuovo appuntamento con Le Iene Show. Tanti i servizi previsti tra i quali spicca la video-confessione di Olindo Romano, condannato in via definitiva all’ergastolo insieme alla moglie Rosa Bazzi per la strage di Erba in cui, ne 2006, morirono Raffaella Castagna, il figlio Youssef Marzouk, la madre Paola Galli e la vicina di casa Valeria Cherubini con il suo cane. Nella puntata de Le Iene show in onda questa sera verranno mostrati le interviste a Olindo Romano realizzate due mesi dopo la strage dal criminologo Massimo Picozzi. “Se devo star qui una vita. A fare che cosa? A mangiare, a dormire, a guardare la televisione allora è meglio morire. Mettono la pena di morte e uno sceglie: ergastolo o pena di morte. Quella sera non li abbiamo aspettati sul pianerottolo. Quella sera eravamo in casa. Anzi, quella sera lì, quando siamo usciti, ho visto che c’era la macchina del padre e ho detto c’è anche il padre così li facciamo fuori tutti. Invece era la madre che aveva preso la macchina del padre. Era Raffaella che faceva tutto. Via quella ragazza lì, non sarebbe successo niente”, dice Olindo nella piccola anticipazione pubblicate sul sito ufficiale della trasmissione di Italia 1. Cliccate qui per vedere il video.

INTERVISTA AL LEGHISTA GALLI DOPO GLI INSULTI A EMMA MARRONE

LE IENE SHOW, I SERVIZI: INCHIESTA “OSPEDALI DA INCUBO”

Nuovo capitolo dell’inchiesta “Ospedali da incubo” di Gaetano Pecoraro che, nei precedenti appuntamenti con il programma di Davide Parenti, si è occupato della malasanità in Campania. Nella puntata in onda questa sera, l’inchiesta si sposta in Calabria. Gaetano Pecoraro e e telecamere de Le Iene Show visitano l’ospedale di Locri dove non funzionano gli ascensori e molti dei macchinari necessari per le visite come quelli della tac, della pet e la risonanza magnetica, e dove sono presenti 16 reparti ma solo 6 primari. Non mancherà un controllo sulla pulizia e sulle condizioni igieniche delle stanze che ospitano i pazienti. Anche questa sera, infine, ci sarà modo di divertirsi con uno straordinario e imperdibile scherzo all’ex calciatore dell’Inter e oggi commentarore Beppe Bergomi.

