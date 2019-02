MAHMOOD/ Video, è la sua terza volta da Mara Venier (Domenica in)

Tanta musica nella puntata numero 24 di Domenica in. Dagli studi “Fabrizio Frizzi” in Roma, Mara Venier torna in onda con tanti ospiti dal mondo della canzone italiana. Oltre agli Ex-Otago, reduci dall’ultima edizione del Festival di Sanremo, ci sarà Ermal Meta, vincitore in carica – con Fabrizio Moro – prima che Mahmood gli soffiasse il titolo. Per un vincitore che va, uno che viene: proprio Mahmood si farà intervistare da “zia Mara”, non prima di essersi esibito in Soldi, la hit che gli è valsa il premio più ambito dai cantanti nostrani. Soldi è davvero un tormentone: 26 milioni di views per il videoclip su Youtube; 9 milioni gli streaming su Spotify. Su quest’ultima piattaforma, il brano vincitore del Festival è il singolo italiano più ascoltato di sempre. Nell’arco della prima giornata ha toccato quota 1.676.481 stream, scalando la classifica Top 50 Italia e Top 100 Global (dove si piazza al 40esimo posto).

Il ritorno di Mahmood a Domenica in

Mahmood non è nuovo al salotto di Domenica in. Ci è già stato l’anno scorso, quand’era noto “solo” come concorrente di Sanremo Giovani. All’indomani della vittoria, ha accettato l’invito della Venier per la sfilata di rito della domenica dopo. In diretta dall’Ariston, l’11 febbraio scorso, ha dichiarato di essere quasi “stupito” di un risultato del genere: “Per me è incredibile, era già una vittoria essere qui al Festival e vincerlo non era concepito nella mia testa. Sono orgoglioso di questo risultato. Per me fare musica è una passione, prima che un lavoro. Mi impegno a lanciare un messaggio autentico e vero, mai cose false, dette per noia. La gente deve ascoltare una cosa vera, se le emozioni sono plasticose alla fine si sentono”. C’è stato poco tempo per metabolizzare la notizia. “Ho visto di sfuggita ieri mia madre, sono uscito nella stanzina e c’era lei che mi ha guardato. Sentiamoci quando è finito tutto, e non l’ho ancora sentita perché non è ancora finito tutto”.

Mahmood difende Ultimo

A Domenica in, Mahmood ha preso le difese di Ultimo, il giovane cantautore romano classificatosi secondo a Sanremo. Niccolò Moriconi – questo il suo vero nome – è stato al centro della polemica post-Festival con la sala stampa. In quel contesto ha definito Mahmood “ragazzo”, e il suo tono non è piaciuto a qualche giornalista in sala. I bookmakers davano per certo il suo trionfo; stando al risultato del televoto, il pubblico a casa avrebbe effettivamente preferito il suo brano. Mahmood, in questo senso, si è mostrato paziente e comprensivo. Non giudica la reazione di Ultimo “eccessiva” o “sgarbata”; al contrario, ne prende le difese. “C’è tanta tensione, siamo tutti ragazzi e non è facile per noi. C’è tanta roba attorno, quindi magari può capitare di dire la cosa sbagliata nel momento sbagliato”.





© RIPRODUZIONE RISERVATA