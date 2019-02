Micaela Mineo tradita da Yuri Rambaldi con la ex?/ “Rebus” dell’Isola (Domenica Live)

Oggi a Domenica Live, i tradimenti (o presunti tali), regneranno sovrani nel corso del nuovo appuntamento con Barbara d’Urso. Oltre alla moglie di Riccardo Fogli, si parlerà anche dell’ex di Grecia Colmenares. In ultimo, spazio pure per Yuri Rambaldi, tra gli ultimi eliminati dell’Isola dei Famosi che, con il suo avvicinamento verso Sarah Altobello, ha fatto arrabbiare l’attuale fidanzata Micaela Mineo. Nonostante lei si sia rivelata ufficialmente la sua dolce metà, la ex “storica” Federica Pacela, si è palesata di recente a Pomeriggio 5, rivelando di non essere a conoscenza di questa nuova frequentazione del suo ex spogliarellista. Yuri e Federica sono stati insieme dal 2016 al 2017, con notevoli tira e molla. A novembre del 2017 Yuri ha provato a riconquistare Federica ma anche in quel caso, era fidanzato con un’altra. I due si sono ritrovati durante Ex On The Beach e alla fine hanno deciso di darsi una nuova opportunità fino a quando: “mentre era a Saranno Isolani ho scoperto che mi aveva tradita con un’altra ragazza. Quando è uscito da Saranno Isolani l’ho lasciato e lui me l’ha lanciato dicendomi ‘perdonami’ e io ho detto no”, ha confidato Federica.

Micaela Mineo tradita da Yuri con Federica Pacela?

Se Federica Pacela sostiene di avere ricevuto da Yuri Rambaldi anche promesse, anelli e viaggi, Micaela Mineo dice di essere la sua fidanzata ufficiale. Ed infatti, anche durante l’Isola dei Famosi, prima di essere eliminato, proprio il ragazzotto confidava di sentire la mancanza della sua attuale fidanzata. Lei dal canto suo, dopo averlo visto scherzare con Sarah Altobello, si è molto arrabbiata. “Stiamo insieme da un mesetto – ha spiegato Micaela parlando con Alessia Marcuzzi – Noi siamo fidanzati da dicembre. Sono molto arrabbiata! Non me lo aspettavo. Sono abbastanza gelosa”. Ma chi è Micaela Mineo? La fidanzata di Yuri Rambaldi ha 22 anni compiuti da poco, vive a Remondo, in provincia di Pavia, e lavora da McDonald’s. Questo pomeriggio, Barbara d’Urso avrà modo di parlare anche di questo presunto tradimento, nel corso di Domenica Live. I diretti interessati saranno presenti in studio? Questo lo vedremo in diretta a partire dalle 17.10 circa su Canale 5.

