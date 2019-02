Non mentire, seconda puntata/ Anticipazioni: Laura indaga sul passato di Andrea

Domenica 24 febbraio, in prima serata su canale 5, torna in onda la fiction “Non mentire” con Alessandro Preziosi e Greta Scarano che ha convinto tutti al debutto incollando davanti ai teleschermi 3.560.000 spettatori pari al 15.5% di share. La storia del presunto stupro subito da Laura, insegnante di liceo, dopo un bellissimo appuntamento con Andrea, il cardiochirurgo più famoso e corteggiato della città di Torino è al centro della trama della serie tv crime. Tutto ha inizio quando Andrea, padre di uno degi studenti di Laura, chiede all’insegnante di andare a cena insieme. Quello che sembrava un appuntamento da sogno si trasforma ben presto in un incubo per entrambi. Da una parte c’è Laura, convinta di essere stata drogata e violentata da Andrea e dal’altra c’è il chirurgo che continua a sostenere di aver avuto un rapporto consensuale con lei. Le vite di entrambi vengono sconvolte ancora di più quando Laura decide di rendere pubblica la vicenda con un post su Facebook. Nella puntata in onda stasera, l’insegnante continuerà ad indagare sul passato di Andrea anche senza l’aiuto della polizia, ma cosa accadrà? Andiamo a scoprire insieme tutte le anticipazioni.

NON MENTIRE, ANTICIPAZIONI SECONDA PUNTATA: LE INDAGINI DI LAURA

Il presunto stupro subito da Andrea potrebbe non essere il primo per Laura. Un uomo, infatti, dopo aver appreso la notizia delle accuse della donna nei confronti del famoso cardiochirurgo, si mette in contatto con lui promettendogli di aiutarlo per evitare che Laura possa rovinare la vita ad un’altra persona che con le sue accuse. Donato Ferraro, l’uomo che ha contattato Molinari e che sembra avere dei conti in sospeso con Laura, decide così di testimoniare a favore del chirurgo. Le sue dichiarazioni contribuiscono all’archiviazione del caso. Le autorità giudiziarie, in assenza di prove certe e di fronte alla testimonianza dell’uomo, si convincono che non ci sia stata violenza, ma un rapporto consensuale. La decisione della Procura di Torino procura insofferenza e rabbia a Laura che decide di non arrendersi, ma di continuare ad indagare per dimostrare la sua verità. Malika, la ragazza di Luca Molinari, è in ospedale per un’emorragia e Laura chiede ad Andrea di non rivelare i motivi del malessere della ragazza. Pur indispettito dalla richiesta dell’insegnante, accetta di fare quello che le ha chiesto. Nel frattempo, Vanessa informa Andrea che le accuse a suo carico sono cadute e il chirurgo cerca di volare definitivamente pagina.

LA MINACCIA DI ANDREA A LAURA

Sollevato per la decisione della Procura di non procedere contro di lui, Andrea riprende in mano la propria vita uscendo con una ragazza conosciuta su un sito d’incontri e chiedendo al direttore dell’ospedae di poter tornare a lavorare. Contemporaneamente, tramite il proprio avvocato, Andrea invia una lettera a Laura. Vanessa, dopo aver parlato via internet con Giulia, la sua fidanzata, si addormenta, ma quando si risvegia scopre di avere dele perdite di sangue e teme di perdere il bambino. Laura è sempre più convinta della colpevolezza di Andrea e decide così di partire per Roma per indagare sul passato di Molinari e, soprattutto, sui motivi che spinsero la moglie a togliersi la vita. Quando, però, torna a Torino, scopre il contenuto della lettera di Andrea: il chirurgo minaccia di querelarla se continuerà ad indagare. Una decisione che il dottore ha preso per riconquistare rispettabilità anche agli occhi dell’opinione pubblica. Furiosa, Laura si reca a casa di Andrea determinata a smascherarlo.





