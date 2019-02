Notte degli Oscar 2019/ Vincitori e Red Carpet: pronostici e diretta Sky

La Notte degli Oscar 2019 è già in fibrillazione per appassionare il suo pubblico. Il grande appuntamento più atteso del cinema internazionale, è pronto per regalare ai telespettatori di tutto il mondo, delle emozioni incredibili. Nella notte tra il 24 e il 25 febbraio Sky trasmetterà rigorosamente in diretta e in esclusiva la 91esima edizione degli Academy Awards. Le porte dello show si apriranno a partire dalle 22.50 su Sky Cinema Oscar (canale 304 di Sky) per la magica Notte degli Oscar 2019 con il suo immancabile e prezioso Red Carpet e tutte le premiazioni da Los Angeles. La diretta della cerimonia sarà trasmessa anche su Sky Uno (dalle 00.30) e in chiaro su TV8 (a partire dalle 23.40). Dagli studi Sky, Francesco Castelnuovo condurrà gli spettatori per tutto il corso della serata, esprimendo un parere riguardo i momenti principali della manifestazione. Al suo fianco, anche il “Cinemaniaco” Gianni Canova e a tanti ospiti d’eccezione. Tra questi, la giornalista di Sky TG24 Denise Negri, e tre conduttrici di Cinepop: Michela Andreozzi (regista, attrice e sceneggiatrice), Elena di Cioccio (conduttrice tv e attrice) e Margareth Madè (attrice).

Notta degli Oscar 2019, pronostici vincitori

La Notte degli Oscar 2019, verrà anche riproposta per intero lunedì 25 febbraio su Sky Cinema Oscar a partire dalle 10.50 circa, mentre in prima serata l’appuntamento con “Il meglio della Notte degli Oscar 2019” sarà su Sky Cinema Oscar dalle 21.15, su Sky Uno da mezzanotte circa sarà resa disponibile anche su Sky On Demand. Tutte le novità e gli aggiornamenti sulla programmazione e sul live verranno rese disponibili su skycinema.it/oscar, sulle pagine Facebook e Instagram di Sky Cinema e su Twitter con #SkyCinemaOscar. Chi si aggiudicherà il maggior numero di statuette? La lista dei favoriti è molto lunga, dalle grandi produzioni ai film indipendenti. A spiccare, con la bellezza di dieci nomination, sono: “Roma” di Alfonso Cuarón e il dramma/commedia in costume “La favorita” di Yorgos Lanthimos. Seguono a ruota “A Star Is Born” com otto nomination, “Black Panther” con sette, “BlacKkKlansman” con sei. Cinque le nomination per “Bohemian Rhapsody” e “Green Book”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA