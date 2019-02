Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, nozze rimandate?/ “In teoria ci sposiamo, ma…”

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione rimandano le nozze? Intervistati tra le frequenze radiofoniche di Radio Radio, la coppia nata a Uomini e Donne, ha svelato alcuni dettagli sul matrimonio. L’ex tronista infatti, chiacchierando con la speaker dello show, ha avuto modo di lasciarsi scappare uno scoop niente male proprio sui preparativi. Tra i due fidanzati le cose proseguono a gonfie vele e non vi è alcun ripensamento di coppia ma forse, per motivi “organizzativi”, le cose si sposteranno. “Le nozze restano ufficialmente il sette giugno” ha dichiarato Rosa durante “Non succederà più”. “Adesso però io ho dei controlli, monitoriamo un attimo questa gravidanza per capire come arrivarci a giugno” ha poi aggiunto l’ex tronista. Successivamente, la diretta interessata ha avuto modo di spiegare in maniera approfondita cosa intendesse dire: “In teoria si, ci sposiamo il sette giugno ma diciamo che è una cosa che stiamo valutando perché devo tenere sotto controllo questa gravidanza per qualche problemino”.

Rosa e Pietro, nozze rimandate? Ecco perché

Rosa ha poi tranquillizzato gli estimatori, facendo presente che non sia nulla di grave. “Qualora dovesse andare tutto bene – ha aggiunto – e dovesse proseguire tutto così resta quella data”. Circa un mese fa, Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione hanno ufficializzato l’arrivo del loro primo figlio, in diretta a Domenica Live con Barbara d’Urso. La coppia infatti, non si vedeva insieme da un po’ di giorni e questa distanza, aveva notevolmente allertato gli estimatori che temevano il peggio. “La nostra convivenza non è finita come qualcuno ha insinuato. Lei si è trasferita momentaneamente da sua madre perché può starle più vicino. Io sto fuori casa tutto il giorno per il mio lavoro”, aveva spiegato Pietro intervistato dalla nostra Carmelita Nazionale. A questo punto, non ci resta che attendere la fatidica data del matrimonio e capire anche come proseguirà la gravidanza della bella ex tronista campana.

© RIPRODUZIONE RISERVATA