Rosario non vede la figlia Eleonora da 2 anni, C’è Posta per te/ Video: “Perdonami!”

Rosario è il protagonista dell’ultima storia di questa nuova puntata di C’è Posta per te. L’uomo chiama il programma per ritrovare il rapporto con sua figlia Eleonora, che non vede da due anni. Eleonora vive con la mamma a Roma (lui è a Palermo), lui 5 volte è andato a Roma per vederla ma lei non si è fatta trovare. Il loro rapporto si è incrinato dopo la separazione dell’uomo dalla madre di Eleonora e Samuele (l’altro suo figlio). Rosario e la sua ex moglie hanno dato il via ad una dura battaglia in tribunale per l’affidamento dei figli (allora Eleonora aveva 5 anni) che lui vince. Tiene i bambini per un anno e mezzo fino a quando la moglie riapre la disputa per l’affidamento e la vince. La donna si trasferirà con entrambi i figli a Roma, lasciando Rosario a Palermo. Da allora tante ne sono successe che hanno ulteriormente incrinato il rapporto tra padre e figlia.

Rosario rivede sua figlia Eleonora dopo due anni

È per questo che Rosario oggi è a C’è Posta per te. Il desiderio è quello di riavere un rapporto con sua figlia e quando la rivede dall’altra parte dello studio, le dice: “Principessa mia, amoruccio, era così che ti chiamavo. Ora sono due anni che non ti vedo e non ti sento e non capisco perché. Sono venuto qui per cercare di ricucire quel bellissimo rapporto che avevamo fino ai tuoi 18 anni, nonostante la separazione”. Lei è commossa delle parole di suo padre, e ammette: “Io sono sempre stata innamoratissima di lui, era il mio punto di riferimento. Poi, crescendo, accadono delle cose che ti segnano”. Molte sono le cose che i due devono risolvere, riusciranno a farlo a C’è posta per te?

