Sara Affi Fella/ Uomini e Donne: “Ho sbagliato tanto e mi pento… oggi sono felice!”

Sara Affi Fella rompe nuovamente il silenzio sulla spinosa questione di Uomini e Donne e torna a parlare con i followers. Per dire la sua ancora una volta, ha scelto il suo account ufficiale di Instagram dove, tra uno scatto e l’altro, ha deciso di rispondere alle domande che le hanno posto i numerosi estimatori. L’ex tronista ha fatto notevolmente discutere nel corso degli ultimi mesi, soprattutto per avere preso in giro la trasmissione ed anche i suoi diretti protagonisti. Ed infatti, la scelta di Luigi Mastroianni era semplicemente studiata a tavolino in favore del business. Dopo essere stata scoperta e poi anche sbugiardata dal suo ex Nicola Panico, la ragazza ha chiuso il suo account di Instagram ed è sparita nel nulla, trincerandosi nel silenzio. Dopo alcuni mesi, ha affidato il suo sfogo ufficiale tra le pagine di “Chi”, rilasciando una intervista a Gabriele Parpiglia. Sara parla di se stessa oggi, come di una persona totalmente cambiata, finalmente serena, felice e sicuramente consapevole di avere fatto un grosso errore.

Sara Affi Fella torna a parlare: “Adesso sono felice!”

Sara Affi Fella, dopo avere ritrovato la serenità, forse sogna ancora anche per merito del nuovo amore, anche se online con i follower, di questo argomento non ha voluto parlare. “Attualmente sono felice”, ha scritto l’ex tronista di Uomini e Donne. Poi ha svelato cosa direbbe alla ragazza di qualche tempo fa: “Alla Sara di 6 mesi fa direi: ‘A Sà non fa stron**te.’ Mi pento delle decisioni sbagliate, assolutamente. Ho sbagliato tanto, forse troppo. Oggi mi sento una persona migliore. Oggi auguro alla nuova Sara di continuare a essere felice. Di credere sempre in se stessa e in quello che pensa. Ad oggi non mi manca nulla, sono felice e serena”. Sara ha anche rivelato di sapere bene cosa significa sentirsi totalmente da sola, specie dopo quello che le è accaduto con la trasmissione di Canale 5. Per fortuna, le persone care sono rimaste al suo fianco: “Ho imparato che non sono sola (…) Nessuno lo è, circondati di chi ti a stare bene”, ha consigliato ad una follower che le porgeva una domanda. Dopo il suo radicale cambiamento, sarebbe bello poterla vedere ospite di Uomini e Donne per raccontare la sua storia: un perdono “mariano” arriverà mai? Staremo a vedere!

