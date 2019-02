Stefano De Martino e Belen Rodriguez/ A Domenica In confermerà che stanno insieme?

I fan di Stefano De Martino e Belen Rodriguez ci sperano ancora. E coi rumors degli ultimi giorni le speranze di un loro riavvicinamento sono diventate più concrete, con alcuni indizi che azzardano il clamoroso ritorno di fiamma. Il tema è molto caldo, basti pensare alle ricerche dei più curiosi sui motori di ricerca. L’interrogativo è sempre lo stesso: Stefano De Martino e Belen Rodriguez sono tornati insieme? La loro storia è stata certamente caratterizzata da alti e bassi. L’unico punto fermo è stato e molto probabilmente sarà sempre il figlio Santiago. Il frutto del loro amore li ha tenuti legati in maniera indissolubile fino a questo momento e chissà che in qualche modo non possa unirli in futuro. Stefano De Martino aveva conosciuto Belen Rodriguez sul palco di Amici, esattamente nell’edizione del 2012. I balletti sensuali li avevano avvicinati in maniera incredibile, tanto da portare entrambi alla rottura con i rispettivi partner Corona ed Emma Marrone.

Stefano De Martino, la passione per Belen Rodriguez non si è mai spenta?

Stefano De Martino era stato ‘pizzicato’ dai paparazzi in hotel con la bella Rodriguez, che aveva confessato: “Ebbene sì, mi sono innamorata e sono felice”. Poco dopo la modella argentina aveva annunciato l’arrivo di un figlio. Quindi un anno dopo la nascita di Santiago. De Martino e Belen si sono poi sposati nel settembre del 2013, mese in cui la modella compie gli anni. La coppia scoppia nel 2015, con un comunicato ufficiale della Rodriguez: “Naturalmente resteranno immutati la stima e l’affetto reciproci e la comune volontà di mantenere un rapporto sereno, anche nell’interesse del figlio”. De Martino si trasferisce Milano, mentre la Rodriguez ammette di non essere stata la prima ad allontanarsi: “Ci ho provato veramente tanto, e sono arrivata a un momento della vita in cui ho capito che non potevo fare più nulla”.

A Domenica In certe domande saranno inevitabili…

Passato, presente e futuro sentimentale. Di questo e altro parleranno Stefano De Martino e Mara Venier nella puntata odierna di Domenica In. Un appuntamento che permetterà ai fan della coppia di capire qualcosina in più sul loro futuro settimanale. Sarà anche l’occasione di scoprire i progetti personali del famoso ballerino, sempre al centro di molti rumors. Inevitabili i quesiti su Belen, soprattutto dopo le foto che lo hanno visto impegnato all’aeroporto con l’ex moglie in partenza per l’Argentina. Cosa ci faceva lì Stefano De Martino? Forse voleva stare vicino a suo figlio Santiago prima del volo di Belen? O invece c’è stato effettivamente un ritorno di fiamma? Lo scopriremo a breve nei salotti di casa Rai, dove la ‘zia’ Mara Venier farà tutte le domande del caso al buon Stefano. Si parlerà anche del ritorno in televisione, dove De Martino prossimamente condurrà su RaiDue Made in Sud.



