Tokarev/ Video, su Rete 4 il film con Nicolas Cage (oggi, 24 febbraio 2019)

Tokarev va in onda stasera, domenica 24 febbraio alle ore 21:30, su Rete 4. Si tratta di una pellicola prodotta nel 2014 da varie case cinematografiche tra le quali la Hannibal Pictures, la Marco Polo Production, la Patriot Pictures e la Tokarev Production, la cui regia è stata affidata a Paco Cabezas con il soggetto e la sceneggiatura che sono frutto del lavoro di Jim Agnew e Sean Keller, le musiche della colonna sonora sono state composte da Laurent Eyquem, i costumi di scena sono stati ideati e realizzati da Critter Pierce, il montaggio è stato eseguito da Robert A. Ferretti. Nel cast è presente una stella di primo piano come Nicholas Cage assieme a tanti altri ottimi interpreti come nel caso di Rachel Nichols, Max Ryan, Michael Grady, Peter Stormare e Danny Glover.

Tokarev: la trama del film

Andiamo a vedere la trama di Tokarev. Paul è un imprenditore americano di successo che da molti anni sta facendo crescere la propria azienda operante nel settore edile. Per lui è un periodo particolarmente fortunato non solo dal punto di vista professionale ma anche per quanto concerne quello sentimentale in quanto dopo aver dovuto addio alla propria amata moglie ha trovato nuovamente l’amore grazie a Vanessa, la sua nuova compagna. Una compagna che peraltro è ben vista anche dalla sua figlia. Un momento quindi molto fortunato che tuttavia sembra aver fatto dimenticare quello che è stato il suo passato turbolento che lo ha visto essere protagonista negli ambienti criminali della propria città. Tuttavia come spesso accade in questo genere di situazioni il passato torna prepotentemente con un conto molto salato da saldare. Infatti un brutto giorno tornando a casa si rende conto che la sua figlia non è stranamente presente e dopo aver fatto un giro di telefonate ad amici e parenti si rende conto che qualcosa di drammatico sia successo. Nello specifico riceve informazioni circa Il rapimento della moglie e soprattutto della figlia. Non riuscendo a capire il perché di questo gesto assurdo Paul inizia ad interrogarsi sul proprio passato e ritrovando alcuni amici dell’epoca, cerca di capire come poter risolvere nel migliore dei modi la vicenda. Preso si rende conto che si tratta di una sorta di vendetta trasversale messa in atto da alcuni suoi vecchi nemici che non sembrano aver per nulla digerito quanto successo in passato. L’uomo dovrà tornare a vestire i panni del gangster assetato di sangue per riuscire a difendere la sua amata famiglia ma come potremo vedere non sarà facile. Per Paul sarà una vera e propria corsa contro il tempo nella quale dovrà fare affidamento soprattutto sul proprio senso della sopravvivenza e sul proprio fiuto.

