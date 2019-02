UMBERTO TOZZI E RAF/ Video “Tra noi scherziamo, non parliamo di musica” (Domenica in)

Dopo la (super) ospitata al Festival di Sanremo, Umberto Tozzi e Raf tornano in tv. Lo fanno a Domenica in, su invito della padrona di casa Mara Venier. È un periodo particolarmente ricco per i due cantautori, riuniti dalla Sugar per una nuova raccolta di canzoni. Sono i successi di una vita (anzi, due), tutti rimasterizzati per l’occasione. L’album – dal titolo Raf Tozzi – contiene anche l’inedito Come una danza. All’Ariston è stato un vero trionfo: il loro medley ha fatto ballare tutti. Strano a dirsi, per due 60enni. Che a dispetto di tutto sono ancora trascinanti: a hit come Self Control si mescola il lento Ti amo, per un connubio inedito e riuscitissimo. Riguardo a Ti amo, Tozzi non nutriva particolari aspettative: “Anche perché non ci pensavo proprio a cantare”, dichiara a Famiglia cristiana. “Ero un musicista e un bravo chitarrista. Lavoravo per diversi gruppi, ed era quello che volevo fare. Per carattere sono restìo a essere protagonista e non mi è mai piaciuto apparire. Poi i discografici mi hanno convinto a interpretarla”. Ed è stato un successo. A Domenica In ascolteremo come è avvenuto il loro riavvicinamento e simpatici aneddoti di due amici con la musica nel cuore.

Umberto Tozzi e Raf a Domenica in

Tozzi è letteralmente innamorato della sua creatura: “Non mi sarei aspettato di parlarne ancora oggi. Ti amo è la più originale del mio repertorio. Anche il testo, per l’epoca era davvero innovativo. Mi piace ricordare che è la prima canzone che ha saputo varcare il confine di Chiasso, e ne vado molto fiero”. Poi è venuta la collaborazione con Raf, che è andata ancora oltre. A Bruxelles, di preciso. “Ho sempre provato piacere a condividere i momenti di gloria e il palco con i colleghi. Ricordo quando con Raf partecipammo all’Eurofestival portando Gente di mare. Un’esperienza davvero bella e una settimana fantastica. Arrivammo terzi, perché eravamo vestiti male. Gli altri portavano tutti lo smoking”. Il successo internazionale è arrivato proprio con Gente di mare: Il loro lavoro lo definiscono così: “È una collaborazione che dura da tanti anni, c’è stata solo una pausa. Siamo molto amici sul palco e anche fuori e quindi questa nuova canzone non è un featuring momentaneo ma qualcosa che ha una continuità”.

Scherzi e aneddoti

Ai microfoni di Radio Italia, Umberto Tozzi e Raf si presentano come una coppia di amici qualsiasi. Di cosa parlano, quando sono a cena insieme? “Non di musica, questo è meraviglioso. Scherziamo tanto e ridiamo tanto, non abbiamo un argomento preciso. Abbiamo un sacco di aneddoti divertenti vissuti insieme”. Tra cui quello dell’asciugacapelli. All’Eurofestival, Raf tardava sempre a presentarsi. A un certo punto si rendeva irraggiungibile, non usciva dalla camera e non rispondeva più al telefono. Andando a bussargli alla porta, Tozzi sentiva sempre il rumore del phon acceso: “Adesso per fortuna ha tagliato i capelli, spero che arrivi prima di me!”. Qui il video dell’esibizione al Festival.



© RIPRODUZIONE RISERVATA