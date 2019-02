Uomini e Donne/ Ivan Gonzalez sceglie Natalia? Accuse per Andrea e.. (Trono Classico)

Sono sempre più accese le rivalità tra Ivan Gonzalez e Andrea Zelletta a Uomini e Donne. Il tronista spagnolo proprio non ha accettato il comportamento che Andrea ha avuto con Natalia Paragoni, essendosi a suo dire approfittato di un momento per loro difficile. Ivan lo conferma, d’altronde, alle pagine del magazine di Uomini e Donne, dove non ha parole lusinghiere per l’altro tronista. “Penso che lui sia stato furbo. – esordisce Ivan Gonzalez – È arrivato proprio nel momento in cui tra di noi c’erano delle incomprensioni e se n’è approfittato. Secondo me è stato solo un giochino per farsi vedere. Voleva iniziare con il botto facendo il fenomeno. – così tiene a precisare – Da uomo, sicuramente non mi sarei mai messo in mezzo a una conoscenza già avviata tra due persone, a meno che non fosse stata la ragazza stessa venirmi incontro. Sicuramente siamo due persone molto diverse.”

NATALIA SARÀ LA SCELTA DI IVAN?

D’altronde, il cambio di rotta di Natalia Paragoni, arrivato da un momento all’altro, ha spiazzato e non poco a Ivan Gonzalez. Il tronista di Uomini e Donne però tiene a precisare che la sua porta per Natalia è ancora aperta: “Forse Natalia è in confusione, ha bisogno di ragionare. Non so se tornerà da me oppure se ne andrà. – ha ammesso il tronista – Io non ci sono per sempre. Oggi, però, sono lì ad aspettarla, anche se mi viene da chiedermi: “Se una persona arriva a farmi questo nel programma, cosa potrebbe fare nella vita reale?”. In effetti, ora sappiamo che Natalia sceglierà Ivan, chiudendo la conoscenza con Andrea Zelletta, e sarà presente in villa e poi alla scelta. Che possa essere proprio lei la prescelta?

