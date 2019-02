Uomini e Donne / Pamela e Stefano, è finita? Segnalazioni sul cavaliere (Trono Over)

Nello studio del trono Over di Uomini e Donne sembrava essere nata un’altra storia d’amore. È parso infatti evidente nelle ultime puntate andate in onda che tra Pamela Barretta e Stefano ci fosse qualcosa di più di una semplice conoscenza. Tante le liti tra i due e le vere e proprie scenate di gelosia, sia in un senso che nell’altro. Nelle ultime puntate andate in onda, però, ecco arrivare la proposta di Stefano per Pamela di lasciare lo studio insieme, proposta alla quale la dama di Uomini e Donne non crede ma anzi ritiene dettata dalle sue richieste. Poi però in studio un ballo ha sciolto le tensioni tra i due che si sono anche baciati. E cosa è accaduto subito dopo? Pamela e Stefano sono stati beccati a Perugia in compagnia di amici, come svela una segnalazione fatta al vicolodellenews.

PAMELA E STEFANO, È FINITA?

Pamela e Stefano sembravano felici e forse proprio vicini al lasciare lo studio di Uomini e Donne per vivere fuori la loro storia d’amore, eppure qualcosa è cambiato. Nel corso dell’ultima registrazione del trono Over, tante cose sono cambiate per la coppia che ora rischia di non essere più tale. In studio sono infatti arrivate delle segnalazioni ai danni del cavaliere di Uomini e Donne che avrebbero lasciato Pamela molto turbata. Le segnalazioni su Stefano avrebbero infatti causato una fortissima litigata tra i due del trono Over, conclusasi non con l’ambito lieto fine. Questo ci fa supporre che la coppia potrebbe aver deciso di chiudere la propria frequentazione nello studio di Uomini e Donne e conoscere altre persone.

