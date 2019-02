Walter Nudo è fidanzato?/ Foto, indizio “biricchino”: “Ho trovato amore in America?”

Walter Nudo è di nuovo fidanzato? Il vincitore della terza edizione del Grande Fratello Vip, ha disseminato degli indizi tramite social, in riferimento alla sua attuale situazione sentimentale. Come ben sapete, l’attore quando è entrato nella Casa più spiata d’Italia, non ha fatto mistero di avere avuto l’ultima relazione d’amore quasi un anno prima, senza avere avuto alcun rapporto intimo da altrettanto tempo. Quando si è palesata la sua probabile vittoria, gli autori del reality show, anche per mettere un po’ di pepe ad una edizione visibilmente morta, hanno cercato di riportare alla luce le dinamiche che aveva lasciato in sospeso con la sua ex moglie, diviso tra l’amore ancora vivo, e il suo sentirsi in colpa per non averla potuta rendere madre. Dopo l’uscita dal gioco, si pensava che il rapporto con la sua ex potesse rivivere una seconda vita, aprendo scenari romantici di una nuova possibilità. Ed intanto, le voci ed i rumors, continuavano anche ad attribuirgli nuove fiamme e flirt fugati. Lui dal suo canto li ha sempre smentiti sul nascere.

Walter Nudo si è fidanzato? L’indiscrezione

Walter Nudo nelle ultime ore, ha allertato le estimatrici: si è appena fidanzato? L’attore ha condiviso su Instagram un messaggio decisamente eloquente che non lascerebbe spazio a dubbi. Dopo avere fatto il suo ritorno in America, e più precisamente a Los Angeles, pare abbia incontrato una persona molto speciale. A questa conclusione d’amore, sono immediatamente arrivati i numerosi fan che, tramite i commenti, si sono complimentati con lui augurandogli tutta la felicità possibile. “‘Ma allora, Walter, hai trovato l’amore in America?’ – ‘Emm, mmm, sai, il fatto che, emm… Non ho capito la domanda, scusa’”, questo è il commento che Nudo ha condiviso dopo avere postato uno scatto tra il sorridente e l’imbarazzato. Tra i tanti commenti, anche quello dell’amico Andrea Mainardi, “Pazzesco! Non ci ha detto niente!”, ha scritto il secondo classificato del Grande Fratello Vip. Andrea ha anche taggato Francesco Monte e Fabio Basile, che hanno preso in giro Walter. A questo punto, non è chiaro se possa essere tutta una presa in giro o se di contro, la notizia può essere considerata reale. Ci appare strano in realtà, che un personaggio tanto riservato come lui, possa affidare ai social una indiscrezione tanto personale… staremo a vedere!





© RIPRODUZIONE RISERVATA