Barbara d’Urso / “Silvio Berlusconi mi ha corteggiata, ma era sposato e ho detto no”

Nella puntata di Pomeriggio 5 andata in onda oggi, 25 febbraio, si è parlato di castità con alcuni ospiti in studio. Tra questi, Barbara d’Urso ha avuto modo di chiacchierare con Vittorio Sgarbi che ha però subito stuzzicato la conduttrice, riportando a galla una vicenda della quale molto si è discusso. Sgarbi ha infatti chiesto alla d’Urso della presunta storia avuta con Silvio Berlusconi, domanda che ha lasciato senza parole la conduttrice, soprattutto per le parole da lui usate. “Tu mi hai detto che non l’hai mai data neanche a Berlusconi. Sbaglio? – esordisce Sgarbi, per poi aggiungere – Per carità, hai fatto benissimo. Prova di grande rigore morale, ma può essere anche sinonimo di temperatura sessuale debole. Ah, non lo è? Ce l’hai forte allora”. La D’Urso è basita dalle sue dichiarazioni, ma prende poi parola per dare la sua versione dei fatti.

Barbara d’Urso: “Berlusconi mi ha corteggiata ma…”

“Lui è stato un gran signore, elegantissimo, ora si diverte a raccontarlo in giro dopo 40 anni” esordisce Barbara d’Urso parlando di Silvio Berlusconi a Pomeriggio 5. Poi chiarisce di non essere stata lei a divulgare queste informazioni, visto che “è stato lui a volerlo rendere pubblico, in diretta da me, tempo fa”. Così fa la sua ammissione: “Anni fa il dottor Silvio Berlusconi mi fece la corte. Io ero molto piccola, ma anche lui era più giovane. – però conclude – Io non ho mai accettato la sua corte, lui era ancora sposato e io sono una ragazza seria. Però lui è stato un gran signore, non ci ha mai più riprovato, è stato elegantissimo” ha concluso la conduttrice a Pomeriggio 5, cambiando immediatamente argomento.

