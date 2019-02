Cado dalle nubi/ Su Canale 5 il film con Checco Zalone (oggi, 25 febbraio 2019)

Cado dalle nubi, commedia del 2009, andrà in onda il 25 febbraio alle ore 21.40, su Canale 5 che vede come protagonista principale Checco Zalone. Il regista, Gennaro Nunziante, ha diretto una serie di film comici, come Quo vado?, Che bella giornata e Sole a catinelle, sancendo una collaborazione duratura con l’attore Checco Zalone. Anche in questo caso Zalone è il protagonista, nel ruolo del giovane cantante Checco. Il cast include altri nomi illustri, come Giulia Michelini, Fabio Troiano e Dino Abbrescia, tutti attori noti per aver preso parte a produzioni di successo. Si pensi, ad esempio, ad Allacciate le cinture per la Michelini, a Dopo mezzanotte per Troiano, a Io non ho paura per Abbrescia. Zalone, ad ogni modo, ha contribuito anche alla sceneggiatura e al soggetto, e ha persino composto la colonna sonora del film. Egli è l’autore di tutte le soundtrack delle opere di Nunziante.

Clicca qui per il trailer del film

Cado dalle nubi, la trama del film

Cado dalle nubi racconta la vicenda del pugliese Checco, un cantante che spera di intraprendere una carriera di successo nel mondo della musica. Quando la sua fidanzata storica, Angela, lo lascia, Checco si trasferisce a Milano dal cugino Alfredo che convive con il compagno Manolo. Il giovane cantante si innamora ben presto di Marika, che però ha un debole per il suo professore di psicologia; la ragazza, quindi, all’inizio respinge il corteggiamento di Checco. Il protagonista riesce a strappare un bacio alla donna dei suoi sogni quando quest’ultima vede una foto del suddetto docente con la moglie, ma la situazione è fraintendibile: per Checco si tratta di un vero e proprio fidanzamento, per Marika è solo un’avventura. Deluso dall’equivoco, il giovane tenta di partecipare ai provini di un talent show ma viene scartato perché arriva in ritardo. Alla fine, però, il direttore dello show visiona il video di presentazione e ne resta colpito. Anche Marika cambia idea e raggiunge Checco, dichiarando di essere innamorata di lui. Il lieto fine si intreccia con una serie di tematiche di rilievo, come il razzismo, l’omofobia e il rapporto tra l’Italia del nord e del sud, affrontate con la leggerezza riflessiva tipica di Nunziante.

Il trailer del film





© RIPRODUZIONE RISERVATA