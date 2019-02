Chiara Ferragni e Fedez, Oscar 2019/Foto con “vip” da Marilyn Manson a Kendall Jenner

E alla fine per Chiara Ferragni l’occasione per tornare sul red carpet degli Oscar c’è stata ed è riuscita a recuperare alla grande il fatto che lo scorso anno abbia dovuto dire no per via dei problemi in gravidanza. La fashion influencer più famosa al mondo ieri ha mostrato sui social la sua preparazione in vista dell’evento dell’anno e naturalmente non stiamo parlando della cerimonia degli Oscar ma di uno dei party “collaterali” ovvero quello di Vanity Fair a cui ha preso parte in coppia con Fedez. Le foto hanno già fatto il giro del mondo e sono molti quelli che hanno trovato il rapper davvero fuori luogo e molto in versione fan che adulto ma rimane il fatto che la coppia non si è fatta proprio mancare niente partendo dal bacio sul tappeto rosso a favore dei fotografi ai selfie che poi si sono scattati una volta dentro sia insieme a Marilyn Manson, la modella Kendall Jenner e la webstar Josh Ostrovsky.

IL RED CARPET DEI FERRAGNEZ

Chiara Ferragni si è presentata sul red carpet del party di Vanity Fair con un bellissimo e importante abito rosso di Gianbattista Valli, con gonna corta davanti e un lungo strascico dietro e un fiocco pronto a coprire la scollatura. Per quel che riguarda gli accessori, la Ferragni ha scelto orecchini, bracciale e anelli firmati Pomellato che ha mostrato sui social prima del grande evento e, alla fine, ha aggiunto un tocco di classe, dei brillanti sandali neri con applicazioni di swaroski che appartengono proprio alla Chiara Ferragni Collection. Anche Fedez si è messo in tiro per la serata sfoggiando un elegante e semplice vestito nero firmato Prada. Le polemiche e le criticano non sono mancate, come al solito, ma sicuramente è stato un bel colpo per i Ferragnez.

