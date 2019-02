GIANFRANCO FUNARI/ “Nella vita ho sempre giocato d’azzardo” (Lucci incontra Funari)

Gianfranco Funari torna protagonista in tv nello speciale “Lucci incontra Funari” in onda lunedì 25 febbraio alle 21.20 su Rai2. Si tratta di uno speciale appuntamento che la ex Iena ha voluto dedicare al grandissimo giornalista e conduttore televisivo che ha rivoluzionato il modo di fare televisione. Considerato da Funari come il suo erede naturale, Enrico Lucci è pronto a raccontare la straordinaria carriera e vita di uno dei conduttori di maggior successo della storia della televisione italiana. Durane la serate – evento, non mancheranno anche delle special interviste fatte a personaggi che hanno conosciuto Gianfranco: da Francesco Rutelli, Chicco Testa, Roberto D’Agostino, Antonio Di Pietro e Maurizio Costanzo, questi sono solo alcuni degli ospiti che interverranno durante la serata.

Gianfranco Funari: geniale e provocatore

Gianfranco Funari è nato nel 1932 a Roma, una città che ha sempre amato e di cui andava sempre orgoglioso. Non ha mai snaturato il suo accento tipicamente romano, anzi raccontava spesso che il suo bisnonno era il cocchiere di Papa Pio IX. Un uomo geniale e rivoluzionario, ma anche provocatorio che ha lasciato il segno nel mondo dello spettacolo. Durante la sua carriera ha fatto davvero di tutto come cantare: nel 1973, infatti, incide registra il disco “Ma io non canto… faccio finta!”, mentre “Famiglie svedesi” è il titolo di uno dei suoi romanzi. Prima di arrivare al successo in tv, Funari ha lavorato come croupier al Casinò di Saint-Vincent senza però cadere mai nella trappola del gioco. Ecco cosa ha raccontato a Gigi Marzullo: “Non amo il gioco d’azzardo, ma mi piace far giocare. Mentre nella vita ho sempre giocato d’azzardo. Adoro giocare con la vita”. Non solo, Funari ha sempre avuto il coraggio di dire quello che pensava, come quando parlando dell’Italia disse: “il nostro è un Paese pieno di carriere senza talenti e di talenti senza carriere. I danni maggiori per l’Italia sono il nepotismo e le raccomandazioni”

Gianfranco Funari tomba: “Manco da qui taccio!”

La morte di Gianfranco Funari ha scosso il mondo dello spettacolo. Il conduttore anche nel giorno della sua dipartita ha dimostrato grande spirito di provocazione richiedendo, poco prima di morire, di far mettere nella sua tomba tre pacchetti di sigarette, delle fiches da gioco, un telecomando e un accendino. L’artista è sepolto presso il cimitero Monumentale di Milano e sulla sua tomba ha fatto scrivere due lapidi davvero originali: “Ho smesso di fumare” e “Manco da qui taccio!”.