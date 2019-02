Irene Capuano/ Uomini e donne, sbotta contro Luigi: “Tu non mi meriti!”

Uomini e donne riparte oggi ma non con i protagonisti del trono over ma, a sorpresa, con il trono classico. La messa in onda della doppia scelta di Luigi Mastroianni e Ivan Gonzales si avvicina e così il programma ha pensato bene di mandare in onda gli ultimi scontri e le esterne dei due tronisti per non lasciare il pubblico alle prese con piccoli dettagli sconosciuti a cominciare dall’ultima lite di Irene Capuano e Luigi Mastroianni. In particolare, sembra proprio che oggi la bella corteggiatrice non solo accuserà Luigi di non tenere conto di lei e dei suoi sentimenti, al grido di “tu non mi meriti” ma accuserà la sua rivale Valentina di essere fidanzata al di fuori del programma dimostrando così che lei lo sta solo prendendo in giro e lui si sta facendo raggirare soprattutto dopo aver ricevuto un sonoro no ad un bacio nella scorsa esterna. Quale sarà la verità?

LO SCONTRO TRA IRENE E LUIGI MASTROIANNI

Proprio ad inizio programma Irene si mostrerà arrabbiatissima con Luigi Mastroianni proprio per via del comportamento che sta avendo con lei ad un passo dalla scelta ma questo non fa altro che confermare al siciliano che una donna che scappa così e non affronta le cose con maturità non gli piace. Alla fine cederà e la seguirà fuori dallo studio dove Irene Capuano cercherà riparo dalle telecamere dopo averlo accusato di falsità? Come se questo non bastasse sembra proprio che Luigi ribadirà il concetto dicendosi pronto a scegliere Valentina rischiando le corna ed evitando lei che non riesce a tenere una discussione senza lasciare lo studio, urlare o accusare. Come andrà a finire tra loro in vista dello speciale di venerdì?

