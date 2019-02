Isola dei Famosi 2019/ Video, Ariadna e Soleil ai ferri corti: “Merd*, fai schifo!”

L’Isola dei Famosi 2019, procede incessantemente, nonostante gli ascolti non stiano premiando il programma. In queste ore, il pubblico ha avuto modo di assistere ad un durissimo scontro tra Soleil Sorge e Ariadna Romero. Le due non si stanno molto simpatiche e questo, è stato evidenziato fin dalle prime battute. La modella nel corso del daytime ha avuto modo di innervosirsi molto per vari comportamenti della sua “rivale”. La cubana infatti, crede che l’influencer sia molto arrogante ed anche costruita e porta malumore in Honduras. “A me hai detto, dopo tre giorni che ero qui sull’Isola, che sono una bambina viziata, che non capisce la vita. Io sono una persona di pancia, sono vera. Tu invece sei finta come la m…a. Fai schifo!”, ha sbottato la Romero. Le due belle dell’Isola poi, si sono avvicinate pericolosamente verso un probabile scontro. Successivamente, Soleil ha giocato “sporco” tirando in ballo anche il figlio di Ariadna, dicendo che una mamma non dovrebbe comportarsi in questo modo.

Isola dei Famosi, Ariadna e Soleil ai ferri corti

Ariadna Romero, dopo avere sentito nominare il figlio, è andata su tutte le furie, scagliandosi contro Soleil Sorge. “Non ti devi permettere di nominare mio figlio! Io sono una mamma sola che sa cosa significa dare amore ed educazione. Cose che tu non hai”, ha affermato molto agitata. Soleil però, non si è fatta impaurire dalle sue parole ed anzi, ha continuato a provocarla. Successivamente la Sorge ha commentato anche gli altri atteggiamenti del resto del gruppo: “Mi ha di nuovo assalita la gang del bosco. Meditano questi attacchi nel loro covo di vipere. Quello che fate voi è davvero grave”. In seguito, la fiamma di Jeremias ha attaccato anche Marina La Rosa: “Sei falsa perché davanti a me sei carina, ma dietro le spalle parli male di me e dici che non ti piaccio per niente. Queste cose me le dovevi dire in faccia”. L’ex gieffina si è tutelata: “Mi dispiace, ma sei arrogante, insolente e crei sempre tensione”. Il fratello di Belen è stato l’unico che ne ha preso le difese (o quasi): “Non mi piace che se la prendono contro una persona. Ma questo non significa che lei ha ragione”. Cliccate qui per visionare il video.

