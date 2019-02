La stagione della caccia, C’era una volta Vigata/ Anticipazioni: morti e amori…

Dopo il grande successo dei nuovi episodi de Il commissario Montalbano che ha incollato davanti ai teleschermi una media di 10 milioni di telespettatori, lunedì 25 febbraio, in prima serata su Raiuno, torna protagonista Andrea Camilleri con il tv movie “La stagione della caccia” per la regia di Roan Johnson. Il film, tratto dall’omonimo romanzo, rientra nella serie “C’era una volta Vigata” che ha fatto il suo debutto televisivo con “La mossa del cavallo”, trasmesso a marzo 2018 con un grande successo di pubblico che ha superato il 32% di share. Con “La stagione della caccia”, la penna di Andrea Camilleri torna protagonista della prima serata di Raiuno raccontando una Sicilia immaginaria di fine ‘800 in cui omicidi, amori impossibili, solitudine, problemi sociali con la decadenza della nobiltà e la condizione femminile fanno da sfondo a realtà immaginarie, ma estremamente attuali.

LA STAGIONE DELLA CACCIA ANTICIPAZIONI: IL MONDO DI VIGATA SCONVOLTO DA UNA SERIE DI MORTI

Ne “La stagione della caccia”, il magico mondo di Vigata si ritrova al centro di una serie di tragici eventi. La vita della famiglia Peluso, una nobile stirpe di proprietari terrieri ormai in odore di decadenza, viene sconvolta da una serie di morti apparentemente accidentali dietro ai quali si nascondono tanti misteri da scoprire. La ricchissima e un tempo potentissima famiglia viene decimata da ulteriori morti che ricordano quella delle prede in una battuta di caccia. A Vigata tutti cominciano a porsi domande e a guardare con sospetto la figura del giovane farmacista, Fofò La Matina, figlio del “camperi” dei marchesi Peluso. Tutto, infatti, ha avuto inizio con il suo arrivo a Vigata. Cosa nasconde l’affascinante quanto misterioso farmacista? E’ lui il responsabile delle morti che stanno sconvolgendo la tranquilla vita della cittadina siciliana?

IL CAST

La sceneggiatura de “La stagione della caccia” è firmata da Andrea Camilleri, Francesco Bruni e Leonardo Marini. Nel cast Francesco Scianna, Miriam Dalmazio, Tommaso Ragno, Ninni Bruschetta, Giorgio Marchesi, Alessio Vassallo e con la partecipazione di Donatella Finocchiaro. Tommaso Ragno, attore con una grande esperienza teatrale, cinematografica e televisiva, interpreta il marchese Peluso mentre Alice Canzonieri veste i panni di una contadina molto vicina al marchese. Francesco Scianna, invece, interpreta il misterioso farmacista Fofò La Matina mentre Miriam Dalmazio presta il volto alla marchesina ‘Ntontò.





